لافروف: إنهاء الصراع في أوكرانيا مشروط بوضع مصالح روسيا في الاعتبار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن لافروف، أن إنهاء الصراع في أوكرانيا مشروط بوضع مصالح روسيا في الاعتبار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، عبر موقع "إكس": "استهدفت روسيا مرة أخرى المحطات الفرعية التي تمد محطتَي خميلنيتسكي وريفني للطاقة النووية بالكهرباء".

وأضاف الوزير: "لم تكن هذه الضربات عرضية، بل مخططة على نحو جيد. روسيا تعرض السلامة النووية في أوروبا للخطر عمدًا".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ خلال هجمات على أوكرانيا، استهدفت محطات فرعية تغذي محطتين للطاقة النووية بالكهرباء، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن روسيا أطلقت أكثر من 450 طائرة مسيرة و45 صاروخًا.

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة تكثيف العقوبات على روسيا لزيادة الضغط عليها، مؤكدًا: "مقابل كل ضربة تشنها موسكو على البنية التحتية للطاقة بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين قبل الشتاء، لا بد من اتخاذ رد يتمثل في فرض عقوبات تستهدف جميع مصادر الطاقة الروسية، من دون استثناء".



