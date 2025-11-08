يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية

حذرت موسكو من تبعات ما وصفته بـ«الخطوة الخطيرة» في حال أقدمت الولايات المتحدة على استئناف التجارب النووية، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات استعدادا لأي تطور محتمل.

وقال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن بلاده تتابع بقلق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف التجارب النووية، مشيراً إلى أن هذه التصريحات "تثير تساؤلات خطيرة وتدفع نحو سباق تسلح جديد".

وأوضح نيبينزيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي على ضرورة التعامل بجدية مع هذه التصريحات، مضيفا: “إذا حدث ذلك، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن عودة التجارب النووية، التي توقفت منذ أوائل التسعينات، قد تؤدي إلى تصعيد جديد وعواقب «يصعب التنبؤ بها»، مؤكدا أن موسكو «تراقب الوضع عن كثب».

وكان بوتين قد ترأس الأربعاء الماضي اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي، حيث عرض وزير الدفاع أندريه بيلاسوف مقترحاً ببدء التحضيرات لاستئناف التجارب النووية في موقع «نوفايا زيمليا»، فيما وجه الرئيس الروسي بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات بشأن الخطوات المقبلة.