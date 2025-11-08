زيلينسكي: روسيا أطلقت ٤٥٠ مسيرة هجومية على أوكرانيا الليلة الماضية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من ٤٥٠ مسيرة هجومية و٤٥ صاروخا من أنواع مختلفة على أوكرانيا الليلة الماضية.

وكتب زيلينسكي على حسابه على تطبيق تيليجرام صباح السبت: "أطلقت روسيا أكثر من 450 طائرة هجومية مسيرة و45 صاروخًا من أنواع مختلفة على أوكرانيا. وتبقى أهدافهم دون تغيير: الحياة المدنية، والمباني السكنية، وقطاع الطاقة لدينا، والبنية التحتية".

وبحسب قوله فإن كافة الخدمات تعمل حيثما كان ذلك ضروريا.

وأشار الرئيس إلى أن عملية الإنقاذ جارية في دنيبرو.

وتابع: خلال الليل، قصفت روسيا المدينة، وأصابت مبنى سكنيًا.. حتى الآن، أُبلغ عن إصابة 11 شخصًا، بينهم أطفال.. للأسف، قُتل شخص واحد.. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأحبائهم.. تم إنقاذ العشرات.. وللأسف، فقد شخص حياته في منطقة خاركيف، وأصيب آخرون في منطقتي كييف وبولتافا.

كما وقعت غارات جوية في مناطق دنيبرو، وكيروفوهراد، وميكولايف، وسومي، وتشرنيجوف.

وتتعرض منطقة أوديسا للقصف منذ المساء، كما كتب زيلينسكي.

وتابع: مسألة موارد للقتل، مسألة أموال - العقوبات ضرورية لحرمان روسيا من وسائل مواصلة الحرب التي بدأتها وتستمر في إطالتها. نقدر جميع الخطوات التي اتخذها شركاؤنا، لكن الضربات الروسية تُظهر ضرورة تكثيف الضغط. يجب أن يكون هناك قرار أوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة، وعقوبات إضافية، ودعم وتعزيز دفاع أوكرانيا، كما كتب.

اردف: مقابل كل ضربة من موسكو على البنية التحتية للطاقة - بهدف إلحاق الضرر بالمواطنين - يجب أن يكون هناك ردّ بفرض عقوبات تستهدف جميع مصادر الطاقة الروسية، دون استثناء.

كما أكد زيلينسكي انه حتى الآن، لا يخضع قطاع الطاقة النووية الروسي لعقوبات، ولا يزال المجمع الصناعي العسكري الروسي يحصل على إلكترونيات دقيقة من الغرب. ويجب أيضًا زيادة الضغط على تجارة النفط والغاز الروسية.. نتوقع قراراتٍ مناسبة من الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة الدول السبع.. شكرًا لكل من ساهم في المساعدة والعمل لحماية الأرواح.