مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في راشيا الوادي بالبقاع شرقي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما جديدا اليوم السبت بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في راشيا الوادي بالبقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 7 أشخاص، جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل.

غارة إسرائيلية على لبنان

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة بطائرة مسيرة أطلقت صاروخين على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة ​بنت جبيل​، بحسب ما أفاد به موقع النشرة الإخباري اللبناني.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​​​لبنان​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في نوفمبر 2024.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية على جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، زاعما تباطوء الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، ومعلنا أنه سيقوم بهذه المهمة.

ونشبت خلافات بين حزب الله والحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة حيث يرفض الحزب هذا الأمر بذريعة أنه يصب في مصلحة الاحتلال.