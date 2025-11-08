قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصديها لمحاولات توغل أوكرانية إلى الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، عن أنها أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو ومقاطعتي كالوجا وسمولينسك.

من جانبه، أعلن الفريق ألكسندر زولفرانك، قائد القيادة المشتركة للدعم والتمكين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ألمانيا قد تصبح "القاعدة المركزية" لحلف شمال الأطلسي في حال نشوب صراع مع روسيا، وفقًا لصحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وقال زولفرانك خلال مؤتمر للجيش الألماني: 

“في حال نشوب صراع، ستصبح ألمانيا منطقة انطلاق مركزية لحلف الناتو. وفي أقرب وقت ممكن، يمكن نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ومعداتهم من مختلف دول الناتو عبر ألمانيا إلى الجناح الشرقي”.

أوكرانية مسيرات موسكو الناتو يخطط الحدود الروسية الأراضي الروسية مسيرة أوكرانية

