إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصديها لمحاولات توغل أوكرانية إلى الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، عن أنها أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو ومقاطعتي كالوجا وسمولينسك.

من جانبه، أعلن الفريق ألكسندر زولفرانك، قائد القيادة المشتركة للدعم والتمكين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ألمانيا قد تصبح "القاعدة المركزية" لحلف شمال الأطلسي في حال نشوب صراع مع روسيا، وفقًا لصحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وقال زولفرانك خلال مؤتمر للجيش الألماني:

“في حال نشوب صراع، ستصبح ألمانيا منطقة انطلاق مركزية لحلف الناتو. وفي أقرب وقت ممكن، يمكن نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ومعداتهم من مختلف دول الناتو عبر ألمانيا إلى الجناح الشرقي”.