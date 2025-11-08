قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يصمد أمام تقلبات السوق ويحافظ على تداولاته قرب 4000 دولار للأوقية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ ش أ

تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتنهي التداولات على ارتفاع طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية.


وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% عند 3999.40 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 4009.80 دولار للأوقية.


وجاء هذا الأداء المتماسك بعد أسبوعين من التراجع، إذ عادت عقود الذهب الآجلة إلى مسار المكاسب، مسجلة الأسبوع الثاني عشر من الارتفاع خلال الأسابيع الخمسة عشر الماضية.


وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: "في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد".


وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.


ومع تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي، لجأ المستثمرون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان وظائف في أكتوبر، لتقييم فرص خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 66% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.


وفي الصين، واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة.


وارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني إلى 74.09 مليون أوقية بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 74.06 مليون أوقية في سبتمبر، ما يمثل زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 72.8 مليون أوقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما صعدت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 297.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ارتفاعا من 283.29 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات البنك.


وفي الهند، ظل الطلب الفعلي على الذهب ضعيفا، مع عزوف المشترين بسبب تقلب الأسعار؛ ما دفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات.

أسعار الذهب سعر الذهب في المعاملات الفورية مجلس الذهب العالمي عقود الذهب الآجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مكتب نتنياهو: الجثة المستلمة بالأمس تعود لمحتجز إسرائيلي

أرشيفية

أمين الفتوى يوضح حكم العلاج في بلاد غير مسلمة

صورة أرشيفية

إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خان يونس

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد