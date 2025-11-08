الذهب يصمد أمام تقلبات السوق ويحافظ على تداولاته قرب 4000 دولار للأوقية

تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتنهي التداولات على ارتفاع طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% عند 3999.40 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 4009.80 دولار للأوقية.



وجاء هذا الأداء المتماسك بعد أسبوعين من التراجع، إذ عادت عقود الذهب الآجلة إلى مسار المكاسب، مسجلة الأسبوع الثاني عشر من الارتفاع خلال الأسابيع الخمسة عشر الماضية.



وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: "في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد".



وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.



ومع تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي، لجأ المستثمرون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان وظائف في أكتوبر، لتقييم فرص خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 66% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.



وفي الصين، واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة.



وارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني إلى 74.09 مليون أوقية بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 74.06 مليون أوقية في سبتمبر، ما يمثل زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 72.8 مليون أوقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما صعدت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 297.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ارتفاعا من 283.29 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات البنك.



وفي الهند، ظل الطلب الفعلي على الذهب ضعيفا، مع عزوف المشترين بسبب تقلب الأسعار؛ ما دفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات.