إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا يشتبه بأنه باليستي قصير المدى باتجاه المياه الشرقية (بحر اليابان)، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين بيونغ يانغ وكل من سيول وواشنطن جمودًا في المفاوضات.

وذكرت الهيئة أن الصاروخ انطلق من منطقة داخلية قرب مقاطعة تايكوان غرب البلاد، وقطع مسافة تقدر بنحو 700 كيلومتر عبر الأراضي الكورية الشمالية، قبل أن يسقط في البحر. وأضافت أن وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانت قد راقبت الاستعدادات للإطلاق مسبقًا وتجري الآن تحليلاً تفصيليًا للمواصفات الفنية.

وفي طوكيو، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايئتشي أن الصاروخ – الذي يعتقد أنه باليستي – سقط في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويأتي هذا الإطلاق بعد سلسلة من التجارب الصاروخية نفذتها بيونغ يانغ خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.

وأدانت ألمانيا العملية بسرعة، معتبرةً أنها “تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي”، داعية بيونغ يانغ إلى “التوقف الفوري عن تطوير وتجربة ونقل الصواريخ الباليستية بشكل غير قانوني”، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

دوافع تصعيد بيونغ يانغ

يرى محللون أن تسارع وتيرة الاختبارات العسكرية الكورية الشمالية مؤخرًا مرتبط بإعلان كوريا الجنوبية نيتها بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في الولايات المتحدة، وهي تقنية تخضع لقيود أمنية مشددة.

وقال الباحث الكوري الشمالي المنشق آن تشان إيل لوكالة الأنباء الفرنسية: “من وجهة نظر كوريا الشمالية، فإن احتمال تعرضها لهجوم مفاجئ من البحر الشرقي يشكل مصدر قلق كبير. وإذا امتلكت سيول غواصة نووية، فستكون قادرة على مراقبة أو اعتراض صواريخ تُطلق من غواصات كورية شمالية بشكل استباقي.”

جمود المفاوضات

وعلى الرغم من تصريحات ترامب المتكررة بشأن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يتحقق أي لقاء جديد بين الجانبين، بعد فشل قمم سابقة في تحقيق تقدم ملموس نحو نزع السلاح النووي.

كما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الخميس، إدارة ترامب بأنها “تتبنى نهجًا عدائيًا” عبر فرض عقوبات جديدة على مسؤولين ومؤسسات كورية شمالية بدعوى تورطهم في عمليات غسيل أموال.