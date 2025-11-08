قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا

هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة فولتشيه بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب أوكرانيا ومواصلة إبادة قوات كييف المحاصرة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وضرب بنى الطاقة ولوجستيات العدو، بحسب قناة روسيا اليوم.

و أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث تقدمت القوات الروسية في مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا وتحرير بلدة فولتشيه في عمق دفاع القوات الأوكرانية.

كما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 285 عسكريا في منطقة عمليات قوات "الشرق"، و تواصل قوات "الشرق" تحرير مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه جنوب شرق أوكرانيا.

و أضافت توجيه ضربة مركبة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية والمسيرات لمواقع في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، و تواصل قوات الجيش السادس أبادت قوات العدو المحاصرة في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

كما تم صد هجومين للعدو من منطقة بلدة أوسينوفو في مقاطعة خاركوف بهدف فك الحصار عن الوحدات الأوكرانية المحاصرة، و القضاء على 55 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة بمحيط مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

و صرحت باستمرار القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوآرميسك بجمهورية دونيتسك وتطهير بلدتي غناتوفكا، وروغ وتحرير 39 مبنى، كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" أكثر من 220 عسكريا عن الوحدات المحاصرة، وتدمير دبابة أوكرانية.

و أوضحن خسارة القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة في منطقة عمليات قوات "الشمال" 195 عسكريا، كما سيطرت قوات "الجنوب"  على خطوط ومواقع أفضل وكبدت القوات الأوكرانية نحو 80 عسكريا.

و واصل القوات الروسية العمليات الهجومية النشطة في الحي الشرقي لمدينة دميتروف في دونيتسك وحررت 19 مبنى، و تم 
القضاء على أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة في كراسنوآرميسك ودميتروف خلال 24 ساعة.


و خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريا في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" خلال 24 ساعة، كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية  أكثر من 480 عسكريا في منطقة مسؤولية قوات "المركز".

الدفاع الروسية دونيتسك أوكرانيا خاركوف العملية العسكرية دنيبروبتروفسك

