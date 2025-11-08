واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد

التقطت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يبدو نائمًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

ترامب ينام على الهواء

وسخر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، من التقاط صور لترامب وهو نائم قائلا عبر حسابه بمنصة "إكس": "دون النائم عاد!".

وجاء هذا الموقف بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها توصلت إلى اتفاقيات مع شركتي الأدوية إيلي ليلي ونوفو نورديسك لخفض سعر بعض أدوية إنقاص الوزن GLP-1.

كما انتقدت جين بساكي، مقدمة برامج MSNBC والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض في عهد بايدن، ترامب بسبب غفوته الواضحة.

وقالت بساكي: "أعني، كان هو في البيت الأبيض اليوم، يبدو وكأنه ينام بينما كان جراحه العام يتحدث عن، من بين كل الأمور، حقًا، عن الخرف والسمنة وقلة النوم، ويبدو الأمر مبالغًا فيه بعض الشيء".

كان أوز، مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، يروج لتخفيضات إدارة ترامب في أسعار أدوية إنقاص الوزن عندما بدا أن الرئيس بدأ ينام.