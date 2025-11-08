لافروف: موسكو تتحرك وفق أوامر بوتين لبحث إجراء تجربة نووية محتملة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن بلاده بدأت العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين المتعلقة بالاستعداد لاحتمال إجراء تجربة نووية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر في الملف النووي العالمي.

وأوضح لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، أن بوتين أصدر الأسبوع الماضي أمراً بإعداد مقترحات حول إمكانية إجراء تجربة نووية روسية، مؤكداً أن العمل على تنفيذ ذلك القرار جارٍ بالفعل.

وأضاف الوزير الروسي أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي توضيحات رسمية من واشنطن بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أواخر أكتوبر توجيهه للبنتاغون بالبدء "فوراً" في اختبار الأسلحة النووية، مبرراً ذلك بضرورة المساواة مع روسيا والصين اللتين اتهمهما بإجراء اختبارات غير معلنة.

وكانت تصريحات ترامب قد أثارت جدلاً واسعاً وزادت من المخاوف بشأن سباق تسلح نووي جديد، رغم توضيح لاحق من وزير الطاقة الأميركي بأن الاختبارات ستقتصر على الفحوصات غير النووية لضمان سلامة مكونات الأسلحة.

وردّت موسكو على تلك التصريحات بتحركات فورية، إذ وجّه الرئيس بوتين بإعداد مقترحات مضادة لاستئناف التجارب النووية الروسية في حال مضت واشنطن قدماً في خطتها، ما يهدد بتقويض التجميد الفعلي للتجارب النووية المفروض منذ عقود.