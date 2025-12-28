لا تكره من يغار منك.. الغندور يوجه رسالة خاصة لـ متابعيه عبر فيسبوك

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة خاصة لـ متابعيه، نالت تفاعلا كبيرا .

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"#حكمة_اليوم..لا تكره من يغار منك بل احترم تلك الغيرة فيه غيرته ليست سوى اعترافه بأنك أفضل منه".

هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم

وكان قد طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة الزمالك و بلدية المحلة اليوم في بطولة كأس مصر عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب الغندور : "هل يحقق بلدية المحلة مفاجأة غدا الأحد".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.