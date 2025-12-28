نتائج الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة سيدات 2025-2026

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، والتي شهدت إقامة أربع مباريات قوية ضمن منافسات الدور الترتيبي من المركز الأول حتى الثامن.

وأسفرت مباريات الجولة عن نتائج متباينة، حيث واصل عدد من الفرق الكبرى تأكيد حضورها القوي في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

ونجح فريق سموحة في تحقيق فوز مهم على حساب الجزيرة بنتيجة 61-53، في مباراة اتسمت بالندية والالتزام الدفاعي من الجانبين.

وفي لقاء آخر، فرض فريق الأهلي سيطرته الكاملة وحقق فوزًا عريضًا على الصيد بنتيجة 88-55، ليواصل عروضه القوية في البطولة.

كما تمكن فريق سبورتنج من التفوق على هليوبوليس بنتيجة 83-72، في مواجهة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للفريق السكندري خلال فترات المباراة.

واختتمت مباريات الجولة بفوز فريق مصر للتأمين على نيو جيزة بنتيجة 75-55، ليحصد نقاط المباراة ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الفريق الخاسر نقطة واحدة، وذلك من أجل ترتيب الفرق من المركز الأول حتى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في منافسات هذا الدور ثمانية فرق هي: الأهلي، سبورتنج، الجزيرة، هليوبوليس، الصيد، نيو جيزة، سموحة، ومصر للتأمين، وسط منافسة قوية لحسم المراكز قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

