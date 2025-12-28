قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
نتائج الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة سيدات 2025-2026

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، والتي شهدت إقامة أربع مباريات قوية ضمن منافسات الدور الترتيبي من المركز الأول حتى الثامن.

وأسفرت مباريات الجولة عن نتائج متباينة، حيث واصل عدد من الفرق الكبرى تأكيد حضورها القوي في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

ونجح فريق سموحة في تحقيق فوز مهم على حساب الجزيرة بنتيجة 61-53، في مباراة اتسمت بالندية والالتزام الدفاعي من الجانبين.

وفي لقاء آخر، فرض فريق الأهلي سيطرته الكاملة وحقق فوزًا عريضًا على الصيد بنتيجة 88-55، ليواصل عروضه القوية في البطولة.

كما تمكن فريق سبورتنج من التفوق على هليوبوليس بنتيجة 83-72، في مواجهة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للفريق السكندري خلال فترات المباراة.

واختتمت مباريات الجولة بفوز فريق مصر للتأمين على نيو جيزة بنتيجة 75-55، ليحصد نقاط المباراة ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الفريق الخاسر نقطة واحدة، وذلك من أجل ترتيب الفرق من المركز الأول حتى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في منافسات هذا الدور ثمانية فرق هي: الأهلي، سبورتنج، الجزيرة، هليوبوليس، الصيد، نيو جيزة، سموحة، ومصر للتأمين، وسط منافسة قوية لحسم المراكز قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.
 

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

شوبير

أحمد شوبير: الإدارة المستمرة ضرورية لحل أزمات الأندية

لاعبي منتخب الطائرة

أزمة السويحلي الليبي تتفاقم.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي

أحمد صلاح وأحمد سعيد

أزمة السويحلي الليبي تتفاقم.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

