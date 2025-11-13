تحذير عاجل من هيئة الإسعاف للمواطنين .. السبب والتفاصيل

حذرت هيئة الإسعاف المصرية المواطنين ،من انتشار بعض الصفحات والحسابات التي تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة، وتزعم أن تلك الدورات تؤهل حامليها للالتحاق بالعمل في هيئة الإسعاف المصرية، وذلك في إطار مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها مؤخرًا لشغل ٤٠٠٠ وظيفة جديدة بالهيئة.

واهابت هيئة الإسعاف المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تنشط تحت مسميات مختلفة، وتتعمد استغلال شعار الهيئة وصور أطقمها الإسعافية وسياراتها ضمن حملاتها الدعائية المضللة.

هيئة الإسعاف: إتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أنها بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الكيانات ومن يقف وراءها، حرصًا على حقوق المواطنين وحمايةً لاسم الهيئة وسمعتها.