قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل

وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل وشروط التعيين
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل وشروط التعيين
عبد الفتاح تركي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن موافقته على تعيين 4 آلاف موظف جديد بهيئة الإسعاف المصرية خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لتدعيم المنظومة الصحية وتعزيز خدمات الطوارئ والإغاثة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع جاهزية منظومة الإسعاف خاصة في المناطق النائية والحدودية، مع التركيز على سرعة الاستجابة للحالات الحرجة في أقل وقت ممكن.

واقرأ أيضًا:

الإسعاف

التنظيم والإدارة: التعيينات تتم وفق معايير الكفاءة والشفافية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عملية التعيين بهيئة الإسعاف المصرية ستتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث ستُجرى الاختبارات إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية لضمان العدالة بين جميع المتقدمين.
وأوضح الجهاز أن الوظائف المقرر الإعلان عنها تشمل مسعفين، وسائقين، وفنيين إداريين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التخصصية والفنية التي تدعم التشغيل الميداني والإداري داخل الهيئة.

هيئة الإسعاف: الأولوية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا

من جانبها، أوضحت هيئة الإسعاف المصرية أن الوظائف الجديدة تستهدف سد العجز في عدد من المحافظات، مع إعطاء الأولوية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من خريجي المعاهد الصحية والكليات المتخصصة في مجالات الإسعاف والطوارئ والتمريض.
وأكدت الهيئة أن الوظائف سيتم توزيعها بعدالة بين المحافظات وفق احتياجات كل منطقة، لضمان سرعة الوصول إلى المصابين وتغطية كافة الطرق والمحاور الحيوية في الجمهورية.

الإسعاف

تفاصيل شروط التقديم والاختبارات

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الشروط الأساسية للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية لعام 2025، وجاءت كالآتي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يزيد عمره عن 35 عامًا في تاريخ الإعلان الرسمي.
  • أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة الوظيفة.
  • اجتياز الاختبارات الإلكترونية والمقابلة الشخصية بنجاح.
  • اللياقة الطبية التامة لأداء المهام الميدانية.

وأوضح الجهاز أن الاختبارات ستتضمن قياس المهارات الفنية والمعرفية، إلى جانب تقييم القدرات العامة وسرعة الاستجابة، وهي عناصر أساسية في مهنة المسعف التي تتطلب دقة عالية في التعامل مع الحالات الطارئة.

إطلاق الإعلان الرسمي عبر بوابة الوظائف الحكومية

من المقرر أن يتم نشر الإعلان الرسمي عن الوظائف خلال الأسابيع المقبلة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط:
https://jobs.caoa.gov.eg
وسيتم من خلال الموقع عرض جميع التفاصيل الخاصة بكل وظيفة، بما في ذلك الدرجات المالية، أماكن العمل، مواعيد التقديم، والأوراق المطلوبة.
كما سيتم استقبال طلبات التقديم إلكترونيًا فقط، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية في المرحلة الأولى.

سيارات الإسعاف الجديدة بأسوان

هيئة الإسعاف تستعد لتدريب دفعة جديدة من المسعفين

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتدريب الكوادر الجديدة فور التعيين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والمسؤولية الإنسانية لدى المسعفين الجدد.
وأشار إلى أن التدريب سيشمل مهارات الإسعاف الميداني، والتعامل مع الحوادث الكبرى، والإسعاف البحري والجوي، بالإضافة إلى التعامل مع الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

خطة الحكومة لتطوير منظومة الإسعاف في مصر

تأتي هذه التعيينات ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية، والتي تتضمن:

  • تحديث أسطول سيارات الإسعاف وزيادة عددها في المحافظات.
  • إنشاء مراكز إسعاف جديدة على الطرق السريعة.
  • تحسين بيئة العمل للمسعفين والسائقين.
  • رفع كفاءة غرف العمليات المركزية وربطها إلكترونيًا بشبكة الطوارئ الموحدة 123.

وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الخدمة الصحية الطارئة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن سرعة التدخل وإنقاذ الأرواح في اللحظات الحرجة.

سيارات الإسعاف تنقل الجرحى للعلاج في مصر

الشفافية ركيزة أساسية في اختبارات التعيين

أكدت مصادر داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاختبارات ستُدار إلكترونيًا بالكامل دون أي تدخل بشري، لضمان المساواة بين جميع المتقدمين.
وأضافت أن النتائج ستُعلن على الموقع الرسمي بشفافية تامة، حيث يستطيع كل متقدم معرفة نتيجته باستخدام رقمه القومي فور اعتمادها رسميًا.

تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

شهد إعلان نية الجهاز طرح وظائف جديدة بهيئة الإسعاف تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف الشباب عن ترحيبهم بالخطوة واعتبروها فرصة حقيقية للانضمام إلى القطاع الصحي الحكومي الذي يوفر استقرارًا وظيفيًا وتأمينًا اجتماعيًا ومزايا إضافية.

كما طالب عدد من المتابعين بزيادة عدد الفرص المخصصة لمحافظات الصعيد وسيناء لتقليل معدلات البطالة في تلك المناطق.

ويُعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن 4 آلاف وظيفة جديدة بهيئة الإسعاف المصرية من أبرز أخبار التوظيف الحكومية خلال نوفمبر 2025، لما يمثله من دعم قوي للقطاع الصحي وخلق فرص عمل للشباب المؤهلين.

كما يعكس هذا القرار توجه الدولة المستمر نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع شبكات الإسعاف المجهزة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يواكب استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وظائف هيئة الإسعاف وظائف هيئة الإسعاف 2025 التقديم في هيئة الإسعاف بوابة الوظائف الحكومية التنظيم والإدارة مسعفين جدد وظائف حكومية جديدة وظائف وزارة الصحة وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

تطبيق واتساب

إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد