وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن موافقته على تعيين 4 آلاف موظف جديد بهيئة الإسعاف المصرية خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لتدعيم المنظومة الصحية وتعزيز خدمات الطوارئ والإغاثة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع جاهزية منظومة الإسعاف خاصة في المناطق النائية والحدودية، مع التركيز على سرعة الاستجابة للحالات الحرجة في أقل وقت ممكن.

التنظيم والإدارة: التعيينات تتم وفق معايير الكفاءة والشفافية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عملية التعيين بهيئة الإسعاف المصرية ستتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث ستُجرى الاختبارات إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية لضمان العدالة بين جميع المتقدمين.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المقرر الإعلان عنها تشمل مسعفين، وسائقين، وفنيين إداريين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التخصصية والفنية التي تدعم التشغيل الميداني والإداري داخل الهيئة.

هيئة الإسعاف: الأولوية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا

من جانبها، أوضحت هيئة الإسعاف المصرية أن الوظائف الجديدة تستهدف سد العجز في عدد من المحافظات، مع إعطاء الأولوية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من خريجي المعاهد الصحية والكليات المتخصصة في مجالات الإسعاف والطوارئ والتمريض.

وأكدت الهيئة أن الوظائف سيتم توزيعها بعدالة بين المحافظات وفق احتياجات كل منطقة، لضمان سرعة الوصول إلى المصابين وتغطية كافة الطرق والمحاور الحيوية في الجمهورية.

تفاصيل شروط التقديم والاختبارات

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الشروط الأساسية للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية لعام 2025، وجاءت كالآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد عمره عن 35 عامًا في تاريخ الإعلان الرسمي.

أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة الوظيفة.

اجتياز الاختبارات الإلكترونية والمقابلة الشخصية بنجاح.

اللياقة الطبية التامة لأداء المهام الميدانية.

وأوضح الجهاز أن الاختبارات ستتضمن قياس المهارات الفنية والمعرفية، إلى جانب تقييم القدرات العامة وسرعة الاستجابة، وهي عناصر أساسية في مهنة المسعف التي تتطلب دقة عالية في التعامل مع الحالات الطارئة.

إطلاق الإعلان الرسمي عبر بوابة الوظائف الحكومية

من المقرر أن يتم نشر الإعلان الرسمي عن الوظائف خلال الأسابيع المقبلة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg

وسيتم من خلال الموقع عرض جميع التفاصيل الخاصة بكل وظيفة، بما في ذلك الدرجات المالية، أماكن العمل، مواعيد التقديم، والأوراق المطلوبة.

كما سيتم استقبال طلبات التقديم إلكترونيًا فقط، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية في المرحلة الأولى.

هيئة الإسعاف تستعد لتدريب دفعة جديدة من المسعفين

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتدريب الكوادر الجديدة فور التعيين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والمسؤولية الإنسانية لدى المسعفين الجدد.

وأشار إلى أن التدريب سيشمل مهارات الإسعاف الميداني، والتعامل مع الحوادث الكبرى، والإسعاف البحري والجوي، بالإضافة إلى التعامل مع الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

خطة الحكومة لتطوير منظومة الإسعاف في مصر

تأتي هذه التعيينات ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية، والتي تتضمن:

تحديث أسطول سيارات الإسعاف وزيادة عددها في المحافظات.

إنشاء مراكز إسعاف جديدة على الطرق السريعة.

تحسين بيئة العمل للمسعفين والسائقين.

رفع كفاءة غرف العمليات المركزية وربطها إلكترونيًا بشبكة الطوارئ الموحدة 123.

وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الخدمة الصحية الطارئة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن سرعة التدخل وإنقاذ الأرواح في اللحظات الحرجة.

الشفافية ركيزة أساسية في اختبارات التعيين

أكدت مصادر داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاختبارات ستُدار إلكترونيًا بالكامل دون أي تدخل بشري، لضمان المساواة بين جميع المتقدمين.

وأضافت أن النتائج ستُعلن على الموقع الرسمي بشفافية تامة، حيث يستطيع كل متقدم معرفة نتيجته باستخدام رقمه القومي فور اعتمادها رسميًا.

تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

شهد إعلان نية الجهاز طرح وظائف جديدة بهيئة الإسعاف تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف الشباب عن ترحيبهم بالخطوة واعتبروها فرصة حقيقية للانضمام إلى القطاع الصحي الحكومي الذي يوفر استقرارًا وظيفيًا وتأمينًا اجتماعيًا ومزايا إضافية.

كما طالب عدد من المتابعين بزيادة عدد الفرص المخصصة لمحافظات الصعيد وسيناء لتقليل معدلات البطالة في تلك المناطق.

ويُعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن 4 آلاف وظيفة جديدة بهيئة الإسعاف المصرية من أبرز أخبار التوظيف الحكومية خلال نوفمبر 2025، لما يمثله من دعم قوي للقطاع الصحي وخلق فرص عمل للشباب المؤهلين.

كما يعكس هذا القرار توجه الدولة المستمر نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع شبكات الإسعاف المجهزة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يواكب استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.