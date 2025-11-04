4 آلاف وظيفة خالية بهيئة الإسعاف المصرية.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،بفتح باب التعيين في هيئة الإسعاف المصرية لشغل عدد من الوظائف ضمن خطة دعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

4 الاف وظيفة خالية بهيئة الإسعاف المصرية.. قدم الان

وظائف بهيئة الإسعاف

وظائف بهيئة الإسعاف

و الجهاز اعلن اليوم الثلاثاء، الحاجة عن وظائف بهيئة الإسعاف وحاجتها إلى تعيين 2500 مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، و1000 أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و500 فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، على أن يتم التعيين وفق القواعد المنظمة وضوابط قانون الخدمة المدنية.

وأكد الجهاز أن التقديم سيكون متاحا من يوم 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg%29، مشددا على ضرورة الالتزام بالشروط العامة والمستندات المطلوبة لضمان قبول الطلبات.

الشروط العامة لوظائف هيئة الإسعاف

وتضمنت الشروط العامة أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل من صدور القرار، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

أما من حيث المؤهلات المطلوبة، فقد أوضح الجهاز أنه بالنسبة لوظيفتي مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة، يشترط الحصول على مؤهل عال يتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون التقدير العام لا يقل عن جيد.

وبالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة، يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، ولن تقبل الطلبات التي تتضمن مؤهلات أعلى أو أقل من المطلوب.

كما ألزم الإعلان المتقدمين باجتياز الاختبارات المقررة والتدريبات التي تحددها الجهة الطالبة، إلى جانب اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات، مع تقديم إقرار كتابي بقبول العمل في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

وحدد الجهاز رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بمبلغ 28 جنيها تسدد لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، على الحساب رقم 0781200/450/9، على أن يكون تاريخ الإيصال البنكي لاحقا لتاريخ نشر الإعلان ويذكر به اسم المتقدم بشكل واضح.

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف

وجميع المستندات المطلوبة يجب أن تكون أصلية ملونة بصيغة jpg ، وتشمل صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين ، والمؤهل الدراسي، مع ضرورة إرفاق إفادة بالتقدير العام جيد في حال عدم ذكره بالمؤهل، بالإضافة إلى إيصال الإيداع البنكي، والموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثانية أو أعلى لوظائف القيادة.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه لن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط أو يفتقر إلى المستندات المطلوبة، مؤكدا أن عملية الاختيار ستتم بشفافية كاملة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.