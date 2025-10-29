قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية والمؤهلات المطلوبة ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

●     درجة جامعية في التربية، العلوم التربوية، أو أي مجال ذي صلة.

●    إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2   B1/B2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات طبقا لمتطلبات كل وظيفة.

●    القدرة على العمل ضمن فريق، المرونة، القدرة على التفكير النقدي، الاحترام وقبول الآخر.

●    فهم وتقدير للفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

●توفر الخبرة في التعامل مع أولياء الأمور.

●    الاستعداد للمشاركة في الدورات التدريبية والتطوير المهني.

وكذلك المهارات والخبرات التالية تُعتبر ميزة إضافية:

●    خبرة في مجال الطفولة المبكرة و/أو التعليم الابتدائي.

●    خبرة في تدريس اللغة الألمانية، ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية.

●    إتقان جيد للغة العربية.

●    المعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة .

رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية هو https://aeds.edu.emerald.education/ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أن التقديم في المدارس المصرية الألمانية  يتم عبر ملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، ويكون على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول وكذلك يجب إرفاق السيرة الذاتية وجميع الشهادات المهنية والتعليمية عبر النموذج التالي:
http://aeds.edu.emerald.education/   

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الموعد النهائي للتقديم في المدارس المصرية الألمانية هو يوم ٥/ ١١/ ٢٠٢٥، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم الرد على طلبات التقديم في المدارس المصرية الألمانية اعتبارًا من الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لوظائف (مديري مدارس – معلمين رياض أطفال – معلم مساعد رياض أطفال) في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسى 2026 / 2027 ، موضحة أن ذلك فى إطار مبادرة ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع السفارة الألمانية ومعهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.

