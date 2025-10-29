أسوان.. ترقية 4 رؤساء مراكز ومدن بالوظائف العليا

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا ، وهم إبراهيم محمد سليمان حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تم ترقيه لدرجة وكيل وزارة ، وسيد سعدى أحمد حسن رئيس مركز ومدينة دراو ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام ، ومحمد عبد العزيز محمد طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، والذى تم ترقيته أيضاً لدرجة مدير عام ، وشوقى مصطفى جاد الرب محمد ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام .

جاء ذلك عقب إعتماد وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى تم تكليف ٣ من القيادات الجديدة ، وهم زهجر سليمان ثابت داود ، وسمير سعد سيد إبراهيم ، وأحمد صلاح الدين مصطفى صبرى لتولى مسئولية عدد من الوحدات المحلية، حيث أنهم كانوا قيادات فى القوات المسلحة .

قيادات محلية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على المرحلة الحالية ستشهد التقييم المستمر للقيادات التنفيذية ، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من الجهد والعمل ، والتفانى والإخلاص فى أداء المهام المكلفين بها ، والتعامل السريع مع مشاكل وهموم المواطن ، وهو ما يتم رصده من خلال الجولات الميدانية لمتابعة الجهود المبذولة فى التعامل مع ملفات التصالح والتقنين وتحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى النظافة والتجميل والتطوير ورفع الإشغالات والتعديات .

وأشار المحافظ إلى أننا نتطلع لإحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل المحلى بما ينعكس بدوره على الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة على أرض هذه المحافظة العريقة .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد إجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام وذلك لبحث ومناقشة فعاليات إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية وتفعيل خطة التنفيذ وتحديد آليات المتابعة بمختلف المراكز والمدن.