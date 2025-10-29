قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. ترقية 4 رؤساء مراكز ومدن بالوظائف العليا

محافظة اسوان
محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا ، وهم إبراهيم محمد سليمان حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تم ترقيه لدرجة وكيل وزارة ، وسيد سعدى أحمد حسن رئيس مركز ومدينة دراو ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام ، ومحمد عبد العزيز محمد طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، والذى تم ترقيته أيضاً لدرجة مدير عام ، وشوقى مصطفى جاد الرب محمد ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام .

جاء ذلك عقب إعتماد وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى تم تكليف ٣ من القيادات الجديدة ، وهم زهجر سليمان ثابت داود ، وسمير سعد سيد إبراهيم ، وأحمد صلاح الدين مصطفى صبرى لتولى مسئولية عدد من الوحدات المحلية، حيث أنهم كانوا قيادات فى القوات المسلحة .

قيادات محلية 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على المرحلة الحالية ستشهد التقييم المستمر للقيادات التنفيذية ، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من الجهد والعمل ، والتفانى والإخلاص فى أداء المهام المكلفين بها ، والتعامل السريع مع مشاكل وهموم المواطن ، وهو ما يتم رصده من خلال الجولات الميدانية لمتابعة الجهود المبذولة فى التعامل مع ملفات التصالح والتقنين وتحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى النظافة والتجميل والتطوير ورفع الإشغالات والتعديات .

وأشار المحافظ إلى أننا نتطلع لإحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل المحلى بما ينعكس بدوره على الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة على أرض هذه المحافظة العريقة .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد إجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام وذلك لبحث ومناقشة فعاليات إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية وتفعيل خطة التنفيذ وتحديد آليات المتابعة بمختلف المراكز والمدن.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

احمد حلمي

تحيا مصر .. أحمد حلمي يحتفي بالمتحف المصري الكبير

الفنان كريم فهمي و الفنان أحمد فهمي

كريم فهمي: أحمد أخويا قدوتي.. وكنا نتشاجر كثيراً في مرحلة الشباب

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

