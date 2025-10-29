«الدوار» .. 30 جلسة توعوية تستهدف أكثر من ألف سيدة في قرى أسوان

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومي للمرأة باستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف المالي بعزبة رضوان بمركز كوم أمبو.

ولفتت إلى أن برنامج التثقيف المالي يستمر على مدار خمسة أيام، ويهدف إلى رفع وعي السيدات والفتيات بمبادئ التخطيط والتسويق الأساسية، وتسليط الضوء على أهم المحاور والمفاهيم الرئيسة لريادة الأعمال، فضلًا عن الرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتعريف بالجهات الممولة.

جلسات الدوار

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هدى مصطفى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، تم مواصلة تنظيم 30 جلسة من جلسات الدوار، التي استهدفت توعية 1100 سيدة وفتاة ورجل من أهالي قرى الشديدة، والملقطة، والخطارة، والمقلة، والغورية، ونجع الحجر، ونجع المخربية، بالإضافة إلى نجع قريملة، ونجع الطويل، ونجع الخلاب، والأعقاب قبلي، والكسارة، والعشباب، والديسة، والمغارة بمركزي أسوان وكوم أمبو.

وأضافت أن الجلسات استهدفت زيادة الوعي بالقضية السكانية، والصحة الإنجابية، وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث، والتربية السليمة، والتعليم الجيد للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الراهنة.

وفي سياق آخر، التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عددًا من وفود الدول المشاركة في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة بمدينة دبي، والتي تجمع عددًا من قادة المدن والمحافظين وممثلي المنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية التي تزخر بها أسوان، وخاصة في مجالات الاستثمارات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية، في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية باحتياطات هائلة، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من محطات التوليد المائية أو المحطات الشمسية.