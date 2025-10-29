قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
«الدوار» .. 30 جلسة توعوية تستهدف أكثر من ألف سيدة في قرى أسوان

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومي للمرأة باستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف المالي بعزبة رضوان بمركز كوم أمبو.

ولفتت إلى أن برنامج التثقيف المالي يستمر على مدار خمسة أيام، ويهدف إلى رفع وعي السيدات والفتيات بمبادئ التخطيط والتسويق الأساسية، وتسليط الضوء على أهم المحاور والمفاهيم الرئيسة لريادة الأعمال، فضلًا عن الرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتعريف بالجهات الممولة.

جلسات الدوار

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هدى مصطفى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، تم مواصلة تنظيم 30 جلسة من جلسات الدوار، التي استهدفت توعية 1100 سيدة وفتاة ورجل من أهالي قرى الشديدة، والملقطة، والخطارة، والمقلة، والغورية، ونجع الحجر، ونجع المخربية، بالإضافة إلى نجع قريملة، ونجع الطويل، ونجع الخلاب، والأعقاب قبلي، والكسارة، والعشباب، والديسة، والمغارة بمركزي أسوان وكوم أمبو.

وأضافت أن الجلسات استهدفت زيادة الوعي بالقضية السكانية، والصحة الإنجابية، وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث، والتربية السليمة، والتعليم الجيد للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الراهنة.

وفي سياق آخر، التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عددًا من وفود الدول المشاركة في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة بمدينة دبي، والتي تجمع عددًا من قادة المدن والمحافظين وممثلي المنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية التي تزخر بها أسوان، وخاصة في مجالات الاستثمارات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية، في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية باحتياطات هائلة، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من محطات التوليد المائية أو المحطات الشمسية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

