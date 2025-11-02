وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الخالية في مجالات متعددة داخل إحدى الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا.



وظائف

وظائف خالية بشرم الشيخ





جاء ذلك ضمن النشرة نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بصفة دورية بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب داخل شركات القطاعين الخاص والاستثماري، في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة وزارة العمل الرامية إلى ربط احتياجات سوق العمل بالكوادر المؤهلة من الشباب، وتقديم فرص عمل مناسبة تلائم المؤهلات المختلفة، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن الوظائف المتاحة تشمل عددا من التخصصات داخل فندق نعمة باي بشرم الشيخ، من بينها فني معدات مطابخ، وفني تبريد وتكييف، وعامل نظافة، وعامل زراعة، وعامل تجهيز وتحضير.



وظائف خاليه للشباب

وتشترط الوزارة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التخصص المطلوب، على أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و30 عاما.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب المقررة تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، مع توفير مزايا إضافية وفق طبيعة العمل والخبرة.

وفي إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة فرص العمل، أعلنت كذلك عن وظائف جديدة في مجال الأمن بإحدى الشركات الكبرى بمدينة نصر، وهي شركة جراند سيرفس للأمن والخدمات، حيث تتوافر وظائف لعدد 60 فرد أمن، و5 غفراء، و20 عامل نظافة.

شروط الوظائف الخالية

وتشترط هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، ويتراوح عمره بين 20 و35 عاما، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادته وفق مستوى الخبرة والكفاءة.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم على هذه الوظائف متاح خلال شهر نوفمبر 2025 بعدة طرق، تشمل التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم مباشرة عبر بيانات الشركات المعلنة في النشرة الرسمية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل حقيقية في بيئة مناسبة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص تشغيل مستدامة تسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.