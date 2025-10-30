قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقديم لوظائف معلمة بالحصة لخريجات رياض الأطفال بالوادي الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن شغل وظائف معلمات للعمل بنظام الحصة على صندوق المحافظة لتخصص رياض الاطفال للعمل بالإدارات التعليمية  باريس - بلاط - الفرافرة بناء على موافقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتاريخ 2025/10/22.

وتضمنت الشروط العامة للإعلان :

-  أن تكون حاصلة على مؤهل عال تربوي تخصص رياض اطفال.
- التقدم بالإدارة التعليمية محل اقامة المتقدمة ارتباطا بالموقع الجغرافي بالإدارات المعلن عنها طبقا للكتاب الدوري 26.
- ألا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة محالة إلى المحكمة الجنائية.
- تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا للمادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاتها كل ادارة على حدة.
-  ان تكون المتقدمة ادت الخدمة العامة.

وشملت المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم / مدير مديرية التربية والتعليم.
- اصل شهادة المؤهل الدراسي وعدد ( 2 ) صورة ضوئية. شهادة ميلاد مميكنه ( اصل ) وعدد ( 2 ) صورة ضوئية.
- صحيفة الاحوال الجنائية.
-  شهادة تأدية الخدمة العامة.
- عدد (3) صورة شخصية حديثة + عدد ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومي + عدد ( 2 ) صورة بطاقة ( الزوج ان وجد ) + رقم التليفون.
- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

طريقة التقدم لشغل الوظيفة :

- يتم التقدم بطلب باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مرفقة المستندات المطلوبة للوظيفة.
- تقدم الطلبات شخصيا ويدويا بالإدارات التعليمية التابعة والتي بها عجز بإدارات التنسيق المختصة خلال 10 ايام من تاريخ نشر الإعلان.
-  لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة او ترد عن طريق البريد.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

ساعة ذكية

الحق اشتري.. ساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

تحديث HyperOS 3

بميزات ثورية.. تحديث واجهة HyperOS 3 يصل إلى تلك الهواتف

رينو داستر موديل 2019

رينو داستر كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد