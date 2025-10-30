فتح باب التقديم لوظائف معلمة بالحصة لخريجات رياض الأطفال بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن شغل وظائف معلمات للعمل بنظام الحصة على صندوق المحافظة لتخصص رياض الاطفال للعمل بالإدارات التعليمية باريس - بلاط - الفرافرة بناء على موافقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتاريخ 2025/10/22.
وتضمنت الشروط العامة للإعلان :
- أن تكون حاصلة على مؤهل عال تربوي تخصص رياض اطفال.
- التقدم بالإدارة التعليمية محل اقامة المتقدمة ارتباطا بالموقع الجغرافي بالإدارات المعلن عنها طبقا للكتاب الدوري 26.
- ألا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة محالة إلى المحكمة الجنائية.
- تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا للمادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاتها كل ادارة على حدة.
- ان تكون المتقدمة ادت الخدمة العامة.
وشملت المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة
- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم / مدير مديرية التربية والتعليم.
- اصل شهادة المؤهل الدراسي وعدد ( 2 ) صورة ضوئية. شهادة ميلاد مميكنه ( اصل ) وعدد ( 2 ) صورة ضوئية.
- صحيفة الاحوال الجنائية.
- شهادة تأدية الخدمة العامة.
- عدد (3) صورة شخصية حديثة + عدد ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومي + عدد ( 2 ) صورة بطاقة ( الزوج ان وجد ) + رقم التليفون.
- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.
طريقة التقدم لشغل الوظيفة :
- يتم التقدم بطلب باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مرفقة المستندات المطلوبة للوظيفة.
- تقدم الطلبات شخصيا ويدويا بالإدارات التعليمية التابعة والتي بها عجز بإدارات التنسيق المختصة خلال 10 ايام من تاريخ نشر الإعلان.
- لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة او ترد عن طريق البريد.