حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل “تريلا” وميكروباص، أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، أثناء توجه عدد من الأهالي إلى مولد مار جرجس.

وأسفر الحادث عن مصرع ثمانية أشخاص في موقع الحادث، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية وهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وتبين ان أسماء الوفيات في الحادث هم يونس صدقي الزهري، 60 عامًا وعبده أحمد شحات، 66 عامًا وياسين مجدي حسين، 19 عامًا وهبة محمد شحات أحمد، 30 عامًا وإبراهيم حمدي أحمد، 25 عامً ومحمد يوسف أحمد جودة، 40 عامًا وشيرين عدلي عبد السيد، 39 عامًا ومريم إسحاق النوبي، 18 عامًا وماروسكا إسحاق النوبي، 19 عامًا



وأسماء المصابين هم رشا عبد السميع محمد علي، 42 عامًا وهدى موسى شحات، 70 عامًا ونادية عبد السميع محمد، 52 عامًا ومصطفى كمال حماد، 24 عامًا وسامح مجلع، 49 عامًا وأسعد جرجس، 46 عامًا وإيرين إسحاق النوبي وجرجس إسحاق النوبي ومارينا إسحاق النوبي وبسنت مجدي حسين



وقد جرى التعامل الفوري مع المصابين داخل مستشفى طيبة التخصصي، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتقديم الإسعافات والرعاية العاجلة لهم تحت إشراف فريق طبي متكامل من هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وتابع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، حالة المصابين لحظة بلحظة، مؤكدين أن سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الطبية أسهمت في إنقاذ حياة عدد من المصابين في الساعات الأولى للحادث.