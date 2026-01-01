اختلسوا أموال مجموعات التقوية .. تفاصيل محاكمة 60 معلما بمدرسة في قليوب

شهدت إحدى المدارس بإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية واقعة قيام عدد من المدرسين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية داخل المدرسة.



وكشفت التحقيقات قيام المشكو فى حقهم بإقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين واللوائح.

من جانبها أصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية، قرارا في قضية محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادي بإدارة قليوب التعليمية بسبب هذه المخالفات.

قائمة الاتهام

وتضم قائمة الاتهام فى القضية التى قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثانى بشبرا الخيمة، 60 متهمًا بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائى اجتماعى، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائى مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلى، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائى صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائى تطوير، وأخصائى مسرح، وعامل.



تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت التحقيقات في القضية إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، واستمعت إلى أقوال معلمى المدرسة ومسؤولى الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية.



واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية.