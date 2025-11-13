مصرع شخص وإصابة 7 أجانب في حادث بطريق القصير - مرسى علم

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 7 أشخاص بينهم 5 روس الجنسية، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم ميكروباص سياحة مع ملاكي بالكيلو 40 طريق القصير مرسي علم.

كانت غرفة عمليات الإسعاف تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص سياحي مع سيارة ملاكى، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين إصابة 7 "غير مصريين" تم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.