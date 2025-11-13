استمرار الحملات الميدانية بجنوب الغردقة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري

واصل حي جنوب الغردقة صباح اليوم الخميس حملاته الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، في إطار الحرص الدائم على ضبط الشارع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، وبمشاركة شرطة المرافق، ومساعد رئيس الحي، وقسمي المحال والإشغالات، حيث استهدفت المرور على الثلاجات والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة والتراخيص المنظمة ومراجعة أوضاعها القانونية، إلى جانب رفع الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة المواطنين وتشوّه المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ثلاجة مواد غذائية خلف المخازن بمنطقة أبو عشرة لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية اللازمة، إضافة إلى رفع الإشغالات بمنطقة الإنتر ضمن جهود الحي للحفاظ على المظهر العام وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأكد اللواء أحمد جبر أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، وتستمر بشكل يومي لضبط الشارع العام ورفع كفاءته وتحسين المظهر الجمالي والحضاري داخل نطاق الحي، مشيرًا إلى أن العمل متواصل لتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بمكانة مدينة الغردقة السياحية.