استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي شمال الغردقة

واصل حي شمال الغردقة برئاسة العميد محمد أبو الحسن، حملاته المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقها وحماية ممتلكاتها العامة.

وشهدت الحملة استكمال أعمال الإزالة التي بدأت أمس، لتعدٍ على أرض أملاك الدولة بمنطقة تقسيم الاستاد بجوار مسجد الصحابة، حيث تم إزالة سور مخالف مقام على مساحة تقدر بنحو 150 مترًا، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الحي الذي تابع التنفيذ ميدانيًا حتى الانتهاء الكامل من الأعمال.

وأكد العميد أبو الحسن أن الحي لن يتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو إقامة منشآت بدون ترخيص، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم لإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي الحاسم والفوري لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.