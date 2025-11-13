قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي شمال الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصل حي شمال الغردقة برئاسة العميد محمد أبو الحسن، حملاته المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقها وحماية ممتلكاتها العامة.

وشهدت الحملة استكمال أعمال الإزالة التي بدأت أمس، لتعدٍ على أرض أملاك الدولة بمنطقة تقسيم الاستاد بجوار مسجد الصحابة، حيث تم إزالة سور مخالف مقام على مساحة تقدر بنحو 150 مترًا، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الحي الذي تابع التنفيذ ميدانيًا حتى الانتهاء الكامل من الأعمال.

وأكد العميد أبو الحسن أن الحي لن يتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو إقامة منشآت بدون ترخيص، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم لإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي الحاسم والفوري لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

من مشاركة اليماحي في اجتماع برلمانات دول مجلس التعاون

اليماحي يثمن دور دول مجلس التعاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد توازن بلاده في علاقاته مع دول العالم

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية.. مئات السكان يفرون والهواء يتحول إلى سم قاتل

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد