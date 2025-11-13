رئيس حي جنوب الغردقة يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين لبحث مشكلاتهم

عقد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمقر الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل المستمر على حل مشكلاتهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، استقبل رئيس الحي عددًا من المواطنين بحضور رؤساء الأقسام المعنيين والاختصاصيين من مختلف الإدارات، حيث استمع إلى الطلبات والشكاوى المقدمة، وبحث سبل حلها في إطار من الشفافية والسرعة في الاستجابة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبع طلبات ومشكلات متنوعة تخص المواطنين، حيث حرص اللواء أحمد جبر على متابعة كل حالة على حدة، موجهًا الإدارات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع التأكيد على تطبيق القانون تجاه أي تقصير أو مخالفة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن عقد اللقاءات الدورية يأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، بما يحقق سرعة الاستجابة ويعزز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعكس حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمدينة الغردقة، من خلال الاستماع الفعّال لمشكلاتهم والعمل على حلها بطرق واقعية وعملية.