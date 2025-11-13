قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا
قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
جحيم الفاشر .. 770 كيلومتر خوف يلاحق الفارين من المحرقة السودانية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق
اعترافات صادمة في قضية رشوة الضرائب.. وسيط يقر بتسليم حقيبة أموال لمسؤولين لإنهاء ملفات ضريبية
مفاجأة في جريمة فتاة البرميل .. والدتها استعانت بنسيب شقيقها وزوجته للتخلص منها | خاص
محافظات

قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه

أحمد بسيوني

تباشر نيابة كرموز الجزئية بالإسكندرية تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد غازي، مدير النيابة والمستشار محمد أسامة، وسكرتير النيابة حسام الدين أحمدـ تحقيقاتها الموسعة لتي تجريها تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، في واقعة مقتل المهندس عبد الله الحمصاني، رميًا بالرصاص على يد صديقه في منطقة الموقف الجديد.

وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاًغا من قسم شرطة كرموز يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقـ..ـتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن الحـ..ـادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.

بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشــاجرة بين المتـوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتـيلًا.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضـبط مرتكب الجـ..ـريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبـط السـلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجـ..ـاني والمجـ..ـني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتـهم أقدم على فعلته بدافع الانتـ..ـقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتــهم بالســب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجـني عليه من والد الجـاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتـهم الانتــقام ونفّذ جريمـته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع بدقة ما يُنشر على مواقع التواصل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات.

