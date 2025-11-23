أقامت أسرة المخرج الكبير خالد شبانة، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وشقيق الكاتب الصحفى والنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عزاء الفقيد اليوم الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحضر شخصيات عامة ورياضية في عزاء شقيق الاعلامي محمد شبانة ،تقديرًا لدور الراحل ومسيرته المهنية، ودعمًا لشقيقه الكاتب الصحفى النائب محمد شبانة وأفراد الأسرة.

كان محمد شبانة، قد نعى شقيقه المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام.

وكتب محمد شبانة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى أخى الأكبر خالد شبانة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى”.

وتابع: "اللهم اغفر له وارحمه، واعفُ عنه، واجعل مثواه الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وانسِه وحدته، ونوّر له فيه، واجمعنا به في مستقر رحمتك. اللهم اجزه عنّا خير ما جازيت عبداً عن أهله وأحبابه، واجعل أعماله الصالحة نوراً له يوم يلقاك.

أرجو منكم الدعاء لأخى خالد بالرحمة والمغفرة، فإن أحوج ما يحتاجه الآن هو الدعاء".

واختتم: “رحمك الله يا أخى، لن ننساك ما حيينا”.