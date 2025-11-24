قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
بيان أمريكي أوكراني: تقدم ملموس في محادثات جنيف وصياغة إطار السلام
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون
كيفية الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية
أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب
حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر
موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار

ثبت سعر أكبر دولار داخل الجهاز المصرفي اعتبارا من أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-11-2025؛ استقرارا دون تغيير .

أعلي سعر دولار

وسجل سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع 

بنوك تبيع دولار بسعر أغلى

وصل سعر أعلى دولار مقابل الجنيه وذلك داخل البنك الأهلي الكويتي

استقرار الدولار

واستقر سعر الدولار في مصر داخل البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-11-2025.

الدولار ثابت اليوم

مع أول تعاملات اليوم، ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير على مستوى البنوك.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

تحركات الدولار أمس 

سجل سعر الدولار ارتفاعًأ طفيفًا مساء أمس بعد انتهاء العمل داخل البنوك، ليصعد بقيمة تبلغ 17 قرشًا .

ارتفاع أسبوعي 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار أسبوع نحو  34 قرشاً بعد نزيف تعرض له خلال الاسابيع الماضية.

صعود لـ الدولار

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأحد الموافق 23-11-2025 داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكومياً وخاصا.

ارتفاع الدولار

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 17 قرشا على الأقل بمختلف البنوك للمرة الثانية على التوالي منذ نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله الدولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في آخر اغلاق له بالبنك المركزي المصري نحو 47.57 جنيه للشراء و 57.67 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,13 جنيه للشراء و 47,23 جنيه للبيع في البنك القاهرة الحكومي

الدولار في البنوك الأخرى

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47,49 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,4 جنيه للشراء و 47,5 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 4748 جنيه للشراء و 47,58 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والإسكندرية.

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري،العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك " سايب، التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، التعمير والاسكان"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك " نكست، أبوظبي الأول، قطر الوطنيQNB"

توقعات التضخم

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بعد اعلان قرار تثبيت سعر الفائدة؛ إنه لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. 

وأشار إلى أن هذه المخاطر تطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الفترة  الزمنية للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي. 

وأوضح البنك المركزي أنه رأي أن قرارات لجنة السياسات النقدية في تثبيت سعر الفائدة هو اتباع نهج الانتظا والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي دون تغيير ، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم . 

أكد البنك المركزي ان قرارات لجنة السياسيات مستمرة في تقييم اجراءاتها على مستوي كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وشدد البنك المركزي أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه والدولار الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر أكبر دولار داخل الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

صورة أرشيفية

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد