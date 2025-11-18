قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
تحقيقات وملفات

بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادات الادخار 2025 في الأهلي ومصر| تفاصيل

شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي
شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي
ياسمين القصاص

شهد القطاع المصرفي المصري خلال الأيام الماضية اهتماما واسعا عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن أعلى شهادات الادخار لعام 2025 التي توفر أفضل عائد ممكن في ظل التغييرات الجديدة. 

وقد بادرت البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالتفاعل مع القرار من خلال إعلان تعديلات على العوائد الخاصة بعدد من الشهادات الادخارية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي- خلال تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، إن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، يبحث المواطن عن أوعية ادخارية تحافظ على قيمة أمواله وتحقق له عائدا آمنا. 

وأضاف الإدريسي: "وبالتالى إذا كنت تسعى لحماية أموالك من التآكل على المدى القصير والحصول على دخل شهري ثابت، فشهادات الادخار بعائد 21%-23% من بنكي مصر والأهلي هي الخيار الأفضل حاليا". 

أولا: شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري – تعديلات جديدة على العائد

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن حزمة تعديلات على الشهادات البلاتينية تماشيا مع قرار البنك المركزي، وجاءت التغييرات على النحو التالي:

1. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

خفض العائد بنسبة 1% ليصبح 21.25% بدلا من 22.25%.

يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات

تم تحديد نسب العائد كالتالي:

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.75%

السنة الثالثة: 13.5%

3. الشهادة البلاتينية السنوية

أصبحت العوائد على مدار السنوات الثلاث كما يلي:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 18.5%

السنة الثالثة: 14%

عائد استثمار 100 ألف جنيه في البنك الأهلي

وفي حال استثمار العميل مبلغ 100.000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري 17%، فإن العائد يكون:

نحو 1.416.67 جنيه شهريا، مما يجعل هذه الشهادة من أبرز الخيارات التي توفر دخلا ثابتا ومضمونا.

ثانيا: شهادات ادخار بنك مصر – خيارات متنوعة رغم الخفض

أعلن بنك مصر أيضا عن تعديلات طالت بعض حساباته الادخارية، وجاءت كالتالي:

خفض عائد حساب المعاشات من 16.75% إلى 15.75%.

تعديل عائد حساب سوبر كاش إلى 15.5% بدلا من 16.5%.

وعلى الرغم من التخفيضات التي تم تطبيقها، فإن شهادات الادخار في بنك مصر ما زالت تقدم عوائد قوية وجاذبة لشريحة كبيرة من العملاء.

مثال على أرباح الشهادات في بنك مصر

إذا قام العميل بإيداع 300.000 جنيه في شهادة تمنح عائدا نسبته 21%، فإن العائد الشهري سيكون:

نحو 5.250 جنيه شهريا، وهو عائد مناسب لمن يبحثون عن دخل ثابت.

مقارنة بين شهادات البنك الأهلي وبنك مصر لعام 2025

عند مقارنة الشهادات الأكثر طلبا في البنكين، يظهر أن البنك الأهلي يتفوق في الشهادات ذات العائد الشهري المرتفع، بينما يتميز بنك مصر بتقديم تنوع واسع في المنتجات الادخارية على الرغم من انخفاض بعض العوائد.

وتظل أفضلية الاختيار بين البنكين ونوعية الشهادة مرتبطة بأهداف العميل الادخارية، سواء كان يبحث عن دخل شهري ثابت أو عن عائد متغير طويل الأجل.

الشهادات شهادات الإدخار البنك الأهلى المصري شهادات البنك الأهلى عوائد شهرية

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

