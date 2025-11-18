بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادات الادخار 2025 في الأهلي ومصر| تفاصيل

شهد القطاع المصرفي المصري خلال الأيام الماضية اهتماما واسعا عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن أعلى شهادات الادخار لعام 2025 التي توفر أفضل عائد ممكن في ظل التغييرات الجديدة.

وقد بادرت البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالتفاعل مع القرار من خلال إعلان تعديلات على العوائد الخاصة بعدد من الشهادات الادخارية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي- خلال تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، إن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، يبحث المواطن عن أوعية ادخارية تحافظ على قيمة أمواله وتحقق له عائدا آمنا.

وأضاف الإدريسي: "وبالتالى إذا كنت تسعى لحماية أموالك من التآكل على المدى القصير والحصول على دخل شهري ثابت، فشهادات الادخار بعائد 21%-23% من بنكي مصر والأهلي هي الخيار الأفضل حاليا".

أولا: شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري – تعديلات جديدة على العائد

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن حزمة تعديلات على الشهادات البلاتينية تماشيا مع قرار البنك المركزي، وجاءت التغييرات على النحو التالي:

1. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

خفض العائد بنسبة 1% ليصبح 21.25% بدلا من 22.25%.

يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات

تم تحديد نسب العائد كالتالي:

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.75%

السنة الثالثة: 13.5%

3. الشهادة البلاتينية السنوية

أصبحت العوائد على مدار السنوات الثلاث كما يلي:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 18.5%

السنة الثالثة: 14%

عائد استثمار 100 ألف جنيه في البنك الأهلي

وفي حال استثمار العميل مبلغ 100.000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري 17%، فإن العائد يكون:

نحو 1.416.67 جنيه شهريا، مما يجعل هذه الشهادة من أبرز الخيارات التي توفر دخلا ثابتا ومضمونا.

ثانيا: شهادات ادخار بنك مصر – خيارات متنوعة رغم الخفض

أعلن بنك مصر أيضا عن تعديلات طالت بعض حساباته الادخارية، وجاءت كالتالي:

خفض عائد حساب المعاشات من 16.75% إلى 15.75%.

تعديل عائد حساب سوبر كاش إلى 15.5% بدلا من 16.5%.

وعلى الرغم من التخفيضات التي تم تطبيقها، فإن شهادات الادخار في بنك مصر ما زالت تقدم عوائد قوية وجاذبة لشريحة كبيرة من العملاء.

مثال على أرباح الشهادات في بنك مصر

إذا قام العميل بإيداع 300.000 جنيه في شهادة تمنح عائدا نسبته 21%، فإن العائد الشهري سيكون:

نحو 5.250 جنيه شهريا، وهو عائد مناسب لمن يبحثون عن دخل ثابت.

مقارنة بين شهادات البنك الأهلي وبنك مصر لعام 2025

عند مقارنة الشهادات الأكثر طلبا في البنكين، يظهر أن البنك الأهلي يتفوق في الشهادات ذات العائد الشهري المرتفع، بينما يتميز بنك مصر بتقديم تنوع واسع في المنتجات الادخارية على الرغم من انخفاض بعض العوائد.

وتظل أفضلية الاختيار بين البنكين ونوعية الشهادة مرتبطة بأهداف العميل الادخارية، سواء كان يبحث عن دخل شهري ثابت أو عن عائد متغير طويل الأجل.