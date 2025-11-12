البنك المركزي العراقي يكشف حقيقة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 4000 دينار

نفى البنك المركزي العراقي، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول نية خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مؤكدًا أن السوق المالية مستقرة وأنه لا توجد أي تغييرات قادمة في السعر الرسمي.

وأكد البنك أن تداول المعلومات غير الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين والمواطنين، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الذعر المالي.

هبة التميمي: تأثير الشائعات على السوق

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، خلال مداخلة على القناة، إن الشائعات التي انتشرت بسرعة حول احتمال ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 4000 دينار أثارت حالة من القلق بين المواطنين والتجار، وتحولت إلى أزمة داخل السوق المالية العراقية في وقت قصير.

وأوضحت أن هذه الأخبار أثرت على سلوك بعض المتعاملين في السوق، مشيرة إلى أهمية التأكد من صحة الأخبار الاقتصادية من الجهات الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

تاريخ تقلبات أسعار الصرف واستقرار السوق الحالي

وأضافت التميمي أن العراق شهد خلال العامين الماضيين تقلبات حادة في أسعار الصرف، نتيجة عدة عوامل اقتصادية وسياسية، إلا أن البنك المركزي العراقي تمكن من تثبيت سعر رسمي موحد للدولار واستعادة الاستقرار النسبي في السوق.

وأكدت أن البنك المركزي يواصل مراقبة الأسواق بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل تأثير الشائعات المالية على التداولات اليومية.

واختتمت التميمي بأن البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام للتدخل عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي، داعيًا جميع المواطنين والمتعاملين إلى عدم الانجرار وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.