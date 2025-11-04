ارتفاع طفيف بمؤشرات بورصة عمان بتداولات بلغت 10.4 مليون دينار

أ ش أ

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان ارتفاعًا طفيفًا لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق الجلسة إلى 3325 نقطة بزيادة طفيفة نسبتها 0.08%.



وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 10.4 مليون دينار أردني ما يعادل تقريبا 14.7 مليون دولار أمريكي بعد تداول 4.6 مليون سهم من خلال 3386 عقدا.



وسجل قطاع الصناعة أعلى ارتفاع بين المؤشرات القطاعية بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، في حين تراجع القطاع المالي بنسبة 0.09%.



ومن بين 105 شركات تم تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، بينما انخفضت أسعار 36 شركة، واستقرت أسعار 28 شركة دون تغيير.