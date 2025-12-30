قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
حزب العدل: إسرائيل تسعى لتفكيك المنطقة .. وعلى المجتمع الدولي إفشال مخططاتها

أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أدان أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يطلق عليه "صوماليلاند"، ووصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتدخل في شئون الدول العربية بالمنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها العدائية لتفكيك المنطقة، وأن الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال ضد المطامع الإسرائيلية مسئولية المجتمع الدولي.


وشدد مساعد رئيس حزب العدل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم الصومال، مثمنًا الموقف المصري الواضح تجاه القضية والداعي لعقد اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للتصدي لهذه الخطوة التي تمثل خطورة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جددت مصر رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تقسيم الصومال أو المساس بسلامته الإقليمية، معتبرة أن استقرار الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.


وطالب أحمد بدره، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل نهائي، والتصدي لمحاولات ضم الضفة الغربية وبناء المستوطنات، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات لن تزيد الموقف في الأراضي المحتلة إلا تعقيدًا، وأن الصمت الدولي غير المبرر في ظل الجرائم الإسرائيلية يعد ضوء أخضر لدولة الاحتلال لارتكاب مزيد من المجازر.  


وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن مصر تعد الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، حيث تقوم مصر بدور محوري شمل الوساطة السياسية والدعم الإنساني المكثف، والمتمثل في جهود الوساطة ووقف إطلاق النار من خلال اتفاق يناير 2025 حيث نجحت مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بدأ تنفيذه في 19  يناير 2025، وتضمن ثلاث مراحل لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، وقمة شرم الشيخ للسلام حيث استضافت مصر "قمة السلام في غزة" بشرم الشيخ في 13  أكتوبر 2025 برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة خطة سلام شاملة تشمل غزة والضفة الغربية.

