حزب العدل: إسرائيل تسعى لتفكيك المنطقة .. وعلى المجتمع الدولي إفشال مخططاتها

أدان أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يطلق عليه "صوماليلاند"، ووصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتدخل في شئون الدول العربية بالمنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها العدائية لتفكيك المنطقة، وأن الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال ضد المطامع الإسرائيلية مسئولية المجتمع الدولي.



وشدد مساعد رئيس حزب العدل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم الصومال، مثمنًا الموقف المصري الواضح تجاه القضية والداعي لعقد اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للتصدي لهذه الخطوة التي تمثل خطورة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جددت مصر رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تقسيم الصومال أو المساس بسلامته الإقليمية، معتبرة أن استقرار الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.



وطالب أحمد بدره، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل نهائي، والتصدي لمحاولات ضم الضفة الغربية وبناء المستوطنات، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات لن تزيد الموقف في الأراضي المحتلة إلا تعقيدًا، وأن الصمت الدولي غير المبرر في ظل الجرائم الإسرائيلية يعد ضوء أخضر لدولة الاحتلال لارتكاب مزيد من المجازر.



وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن مصر تعد الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، حيث تقوم مصر بدور محوري شمل الوساطة السياسية والدعم الإنساني المكثف، والمتمثل في جهود الوساطة ووقف إطلاق النار من خلال اتفاق يناير 2025 حيث نجحت مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بدأ تنفيذه في 19 يناير 2025، وتضمن ثلاث مراحل لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، وقمة شرم الشيخ للسلام حيث استضافت مصر "قمة السلام في غزة" بشرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025 برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة خطة سلام شاملة تشمل غزة والضفة الغربية.