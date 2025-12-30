قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الإسكان في عهد السيسي ليس إنجازًا عمرانيًا فقط بل أمن قومي اجتماعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل اليوم أحد أهم أدوات حماية المجتمع المصري، مشددًا على أن هذا الملف تجاوز كونه برنامج بناء وحدات، ليصبح ركنًا من أركان الاستقرار الوطني ودعامة من دعائم العدالة والتنمية.

وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن ما تحقق حتى الآن من تخصيص 684 ألف شقة لمحدودي الدخل، وتنفيذ 722 ألف وحدة مكتملة، وضخ تمويل عقاري تخطّى 82.86 مليار جنيه، مع تقديم دعم نقدي يجاوز 10 مليارات جنيه — يؤكد أن الدولة تعاملت مع أزمة السكن باعتبارها أولوية اجتماعية ملحّة، وليست مشروعًا خَدَميًا عابرًا.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي أصر منذ اللحظة الأولى على أن يكون الإسكان الاجتماعي بلا منطق الربح أو الاتجار باحتياج المواطن، وهو ما تجسّد في التزام الصندوق ببيع الوحدات بتكلفتها الفعلية، مع توفير فائدة مدعومة تمتد لـ20 عامًا، تُسدَّد من مخصصات الحماية الاجتماعية عبر وزارة المالية، في نموذج يعكس انحياز الدولة الكامل لحق المواطن في السكن الكريم.

وأوضح احمد عبد المجيد أن، الثقة التي اكتسبها برنامج سكن لكل المصريين من جهات التمويل والبنوك لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة انضباط المستفيدين في السداد، ووضوح القواعد، وعدالة التخصيص، لافتًا إلى أن هذا الملف نجح في خلق شراكة حقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأثبت أن المصريين حين تُتاح لهم الفرصة العادلة، يصبحون جزءًا من الحل، لا عبئًا على الدولة.

وأكد نائب الاسكندرية أن التحدي القادم لم يعد بناء شقق فقط، بل ضمان جودة الحياة حولها، من مدارس، ومراكز صحية، ونقل، ومرافق، حتى تتحول الوحدات إلى مجتمعات سكنية منتجة ومتكاملة، وهو ما يتسق مع رؤية السيسي في أن السكن ليس جدرانًا وسقفًا، بل بيئة تُصنع فيها أجيال مستقرة وقادرة على العمل والإبداع.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه قائلًا: "حين توفّر الدولة سكنًا لائقًا لمحدودي الدخل، فهي لا تبني وحدات.. بل تحصّن المجتمع، وتغلق أبواب العشوائية، وتحمي الأسرة المصرية، وتؤسس للعدالة التي لا تستثني أحدًا.. وهذا هو جوهر الجمهورية الجديدة التي أرادها الرئيس السيسي."

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب الدكتور أحمد عبد المجيد مشروع الإسكان الاجتماعي لجنة الإسكان بمجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد