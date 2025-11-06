سعر الدينار الليبي أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم 6-11-2025

شهد سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري تراجعا في الأسواق المالية مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025.

الدينار الليبي أمام الجنيه

وفقا للتداولات المسائية فقد هوى سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري بنسبة 0.12% مسجلا 8.66 جنيها للبيع أو الشراء.

متوسط سعر الدينار الليبي

سجل سعر الدينار الليبي أمام الجنيه نحو 9 جنيهات

سعر الـ5 دينارات ليبية

وبلغ متوسط سعر 5 دنانير ليبية بقيمة 43 جنيه

سعر الـ10 دينارات ليبية

ووصل سعر 10 دنانير ليبية بقيمة 87 جنيه

سعر الـ25 دينار ليبي

وسجل سعر 25 دينار ليبي بقيمة 216 جنيه

سعر الـ50 دينار ليبي

وسجل سعر الـ 50 دينار ليبي بقيمة 433 جنيه

سعر الـ100 دينار ليبي

ووصل سعر الـ100 دينار ليبي بقيمة 865 جنيه

سعر الـ500 دينار ليبي

ووصل سعر الـ500 دينار ليبي بقيمة 4325 جنيه

سعر الـ1000 دينار ليبي

وسجل سعر الـ1000 دينار ليبي بقيمة 8650 جنيه

سعر الـ5000 دينار ليبي

وسجل سعر الـ5آلاف دينار ليبية بقيمة 43.25 ألف جنيه.

سعر الـ10000 دينار ليبي

وبلغ سعر الـ10 آلاف دينار ليبي بقيمة 86.5 ألف جنيه.