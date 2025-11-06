قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
اقتصاد

سعر الدينار الليبي أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم 6-11-2025

سعر الدينار الليبي
سعر الدينار الليبي
محمد يحيي

شهد سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري تراجعا في الأسواق المالية مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025.

الدينار الليبي أمام الجنيه

وفقا للتداولات المسائية فقد هوى سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري بنسبة 0.12% مسجلا 8.66 جنيها للبيع أو الشراء.

متوسط سعر الدينار الليبي 

سجل سعر الدينار الليبي أمام الجنيه نحو 9 جنيهات

سعر الـ5 دينارات ليبية

وبلغ متوسط سعر 5 دنانير ليبية بقيمة 43 جنيه 

سعر الـ10 دينارات ليبية

ووصل سعر 10 دنانير ليبية بقيمة 87 جنيه 

سعر الـ25 دينار ليبي

وسجل سعر 25 دينار ليبي بقيمة 216 جنيه

سعر الـ50 دينار ليبي

وسجل سعر الـ 50 دينار ليبي بقيمة 433 جنيه 

سعر الـ100 دينار ليبي

ووصل سعر الـ100 دينار ليبي بقيمة 865 جنيه

سعر الـ500 دينار ليبي 

ووصل سعر الـ500 دينار ليبي بقيمة 4325 جنيه

سعر الـ1000 دينار ليبي

وسجل سعر الـ1000 دينار ليبي بقيمة 8650 جنيه 

سعر الـ5000 دينار ليبي

وسجل سعر الـ5آلاف دينار ليبية بقيمة 43.25 ألف جنيه.

سعر الـ10000 دينار ليبي

وبلغ سعر الـ10 آلاف دينار ليبي بقيمة 86.5 ألف جنيه.

سعر الدينار الليبي اليوم مال واعمال سعر الدينار الليبي في البورصات العالمية الدينار الليبي أمام الجنيه اخبار مصر سعر الدينار أمام الجنيه المصري

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

