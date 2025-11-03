البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو في عطاء أجراه اليوم الإثنين.

كشف البنك المركزي المصري عن بيع أجل 364 يوما بعملة اليوم بـ 726.7 مليون يورو بحد أدني للفائدة نسبته 2.25% وأعلي سعر 3% ومتوسط سعر بنسبة 2.361%.

قال البنك إن إجمالي عروض طلبات الإكتتاب المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 26 طلبا مقدما

وعلي سياق متصل قال البنك المركزي إنه قبل استثمارات شراء أجل 364 يوما بقيمة 591.7 مليون يورو بإجمالي 20 طلبا مقبولا من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل 2.25% وأقل سعر بنسبة 2.25% وأعلي سعر بنسبة 2.25%.