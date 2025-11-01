قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 1-11-2025 داخل السوق الرسمي.

لماذا ثبت سعر الدولار؟

تعرض سعر الدولار مع انتهاء العمل في البنوك بختام تعاملات الخميس لحالة من الثبات دون تغيير بعد أن هوي بقيمة 13 قرشا مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

بدء التداولات

ومع بدء تداولات صباح اليوم استقر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا.

إجازة البنوك

منح البنك المركزي المصري اعتبارا من الجمعة، كافة البنوك وفروعها إجازة رسمية حتي مساء اليوم السبت بمناسبة تطبيق مواعيد العطلة الأسبوعية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، نكست، العربي الإفريقي الدول]، قناة السويس،HSBC، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصر، مصر، فيصل الاسلامي، القاهرة".

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47,31 جنيه للبيع في بنك سايب.

سعر الدولار البنك المركزي المصري أقل سعر دولار آخر تحديث لسعر الدولار

