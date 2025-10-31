قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر أكبر دولار أمام الجنيه، استقرارا في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 على مستوي السوق الرسمية في مصر.

أكبر سعر دولار اليوم

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

ووصل أخر تحديث سجله أعلي سعر دولار بآخر تداول له في بنك سايب.

استقرار سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار ثابت 

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوي السوق الرسمية من دون تغيير .

إجازة البنوك

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار في مواجهة الجنيه مساء أمس الخميس والذي أظهر ثبات سعر الصرف الأجنبي .

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس تمهيدا لبدء إجازة العاملين في الجهاز المصرفي المصري المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الدولار يتراجع

ويستمر تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات امس الخميسعلي مستوي البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

وهوى سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا تراجعا بقيمة 13 قرشا منذ منتصف الأسبوع الجاري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الجنيه يرتفع أمام الدولار

وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بمعدلات اقتربت من 0.15% خلال الأسبوع الجاري.

اخر تحديث لسعر الدولار 

بلغ اخر تحديث الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

سعر أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبيي الأول

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

الدولار

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنوك " نكست، العربي الإفريقي، HSBC،مصرف أبوظبي الإسلامي،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB،بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB"

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

أعلي سعر دولار 

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة

تخريج قيادات جديدة

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، حفل تخريج أربع دفعات جديدة من برنامج " قيادات المستقبل" بالمعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي، جاء ذلك بحضور كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، و طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة المعهد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب بالقطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، أعرب المحافظ، في كلمته خلال الحفل، عن اعتزازه بالمشاركة في حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج "قيادات المستقبل"، الذي يُعد أحد أعرق البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد المصرفي المصري، حيث انطلق منذ 30 عامًا، ليواصل على مدار ثلاثة عقود دعم وتنمية الكفاءات الشابة داخل القطاع المصرفي.

وأكد  أن البنك المركزي يضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، وذلك من منطلق إيمانه بأنه الركيزة التي يُبنى عليها مستقبل القطاع المصرفي وازدهاره، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت تدشين العديد من المبادرات الهادفة إلى خلق جيل جديد من الكفاءات المصرفية على أعلى درجة من الاحترافية، كان آخرها إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، كأول برنامج جامعي من نوعه، في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

ومن جانبه، أكد د. عبد العزيز نصير، على التزام المعهد المصرفي بالتطوير المستمر لمكونات برنامج "قيادات المستقبل" فضلًا عن توفير أحدث وسائل التدريب والتقييم لتعزيز قدرات المشاركين على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

وأوضح أن البرنامج " يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة التحول والتطوير في القطاع المصرفي، ويتم تحديثه باستمرار ليشمل جانبًا نظريًا وآخر تطبيقيًا في مجالات متنوعة مثل العلوم المصرفية والقيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية دولية لمؤسسات مالية عالمية للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية وتطبيقها بالقطاع المصرفي المصري.

وشهد الحفل تخريج الدفعات 32 و33 و34 و35، بإجمالي 93 خريجًا من القيادات الشابة بالبنوك المصرية، ممن اجتازوا هذا البرنامجً التدريبي المكثفً الذي صممه المعهد المصرفي المصري خصيصًا لإعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات المصرفية المؤهلة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لِإعداد وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية في تطوير الكوادر القيادية، حيث ساهم البرنامج منذ إطلاقه في تخريج مئات القادة الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية مؤثرة في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، مما يعكس نجاح المعهد في بناء قاعدة قوية من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة التطوير والنمو المستدام في القطاع.

أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار اليوم

