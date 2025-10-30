قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 30 أكتوبر 2025.. تراجع جديد أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 30 أكتوبر 2025.. تراجع جديد أمام الجنيه
سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 30 أكتوبر 2025.. تراجع جديد أمام الجنيه
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل مستويات أقل من جلسة أمس، وسط ترقب المتعاملين لمستجدات السياسة النقدية وسوق الصرف المحلي.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي سجله في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات منتصف اليوم.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

هذا الانخفاض الطفيف هو بحسب مراقبين استمرار لحالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف منذ بداية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بحدوث مزيد من التراجع في سعر العملة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن موارد الدولة الدولارية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية اليوم

أظهرت مؤشرات التعاملات أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.

وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك الإسكندرية عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ليعكس بذلك استقرارًا عامًا في أداء العملة الخضراء داخل البنوك الحكومية.

ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي استهدفت تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة، شهد سعر الدولار بعض الفروق البسيطة في الأسعار بين مصرف وآخر. فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

الدولار

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار اليوم 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، فقد سجل سعر الدولار 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا الذي سجله مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الإسلامية

أما في البنوك ذات الطابع الإسلامي، فقد تراوحت أسعار الدولار بين مستويات قريبة من نظيراتها في البنوك الأخرى، إذ سجل بنك البركة اليوم نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر ذاته في بنك فيصل الإسلامي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التماثل في الأسعار توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا بعد فترات من التقلبات في سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة

يرجح خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري مزيدًا من التراجع خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما يتوقع الخبراء أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التوازن النقدي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع مراقبة دقيقة لمستويات السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

ويؤكد محللون أن استمرار استقرار سعر الدولار في البنوك المختلفة يشير إلى ثقة الأسواق في الإجراءات الاقتصادية الحالية، وأن التراجع المحدود اليوم يمثل حركة تصحيحية طبيعية ضمن نطاق التداولات اليومية المعتادة.

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

وبهذا التراجع الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يواصل السوق المصرفي المصري مساره نحو مزيد من الاستقرار، في ظل جهود البنك المركزي للحفاظ على توازن العرض والطلب، وتدعيم قيمة العملة المحلية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون على حد سواء تحركات سعر الدولار بشكل يومي، لما له من تأثير مباشر على الأسعار والأسواق، خاصة في قطاعات الاستيراد والتجارة.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار الخميس 30 أكتوبر 2025 أسعار العملات اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر تراجع الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين يعلق على مشادته مع محمود بسيوني

جيسوس

جيسوس مدرب النصر: المرحلة تتطلب تلاحم الجميع

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد