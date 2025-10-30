سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 30 أكتوبر 2025.. تراجع جديد أمام الجنيه

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل مستويات أقل من جلسة أمس، وسط ترقب المتعاملين لمستجدات السياسة النقدية وسوق الصرف المحلي.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي سجله في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات منتصف اليوم.

هذا الانخفاض الطفيف هو بحسب مراقبين استمرار لحالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف منذ بداية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بحدوث مزيد من التراجع في سعر العملة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن موارد الدولة الدولارية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية اليوم

أظهرت مؤشرات التعاملات أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.

وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك الإسكندرية عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ليعكس بذلك استقرارًا عامًا في أداء العملة الخضراء داخل البنوك الحكومية.

ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي استهدفت تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة، شهد سعر الدولار بعض الفروق البسيطة في الأسعار بين مصرف وآخر. فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار اليوم 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، فقد سجل سعر الدولار 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا الذي سجله مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الإسلامية

أما في البنوك ذات الطابع الإسلامي، فقد تراوحت أسعار الدولار بين مستويات قريبة من نظيراتها في البنوك الأخرى، إذ سجل بنك البركة اليوم نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر ذاته في بنك فيصل الإسلامي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التماثل في الأسعار توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا بعد فترات من التقلبات في سوق الصرف.

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة

يرجح خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري مزيدًا من التراجع خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما يتوقع الخبراء أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التوازن النقدي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع مراقبة دقيقة لمستويات السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

ويؤكد محللون أن استمرار استقرار سعر الدولار في البنوك المختلفة يشير إلى ثقة الأسواق في الإجراءات الاقتصادية الحالية، وأن التراجع المحدود اليوم يمثل حركة تصحيحية طبيعية ضمن نطاق التداولات اليومية المعتادة.

وبهذا التراجع الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يواصل السوق المصرفي المصري مساره نحو مزيد من الاستقرار، في ظل جهود البنك المركزي للحفاظ على توازن العرض والطلب، وتدعيم قيمة العملة المحلية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون على حد سواء تحركات سعر الدولار بشكل يومي، لما له من تأثير مباشر على الأسعار والأسواق، خاصة في قطاعات الاستيراد والتجارة.