الدولار يرتفع بعد استبعاد بأول خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

وكالات

ارتفع الدولار،تشرين الأول، بعد أن اتخذ رئيس مجلس الفدرالي الأميركي جيروم باول موقفاً معاكساً لتوقعات السوق بخفض آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك في ديسمبر / كانون الأول وذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.

وأثار خفض أسعار الفائدة اعتراضات من اثنين من صانعي السياسات، إذ دعا عضو مجلس محافظي البنك ستيفن ميران مجددا إلى خفض أكبر لتكاليف الاقتراض، في حين فضّل باول في كانساس سيتي، جيفري شميد، عدم إجراء أي خفض على الإطلاق نظراً لاستمرار التضخم.

وقال آدم باتون كبير محللي العملات في إنفستينج لايف في تورنتو "إن معارضة شميد اتخذت طابعا متشددا، وهذا يعكس مشاعر بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، لذا قد يكون هناك بعض الضغط على باول لكبح جماح توقعات السوق لخفض الفائدة في ديسمبر".

وقال باول إن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يجدون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل السياسة النقدية، وإنه لا ينبغي للأسواق المالية أن تفترض حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة في نهاية العام.

وتبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول الآن 62%، بانخفاض من حوالي 85% في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأعلن البنك المركزي الأميركي أنه سيستأنف عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على شح السيولة، وهو شرط تعهد البنك بتجنبه.

ويركز المتداولون أيضاً على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ غداً الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.36% خلال اليوم إلى 99.28 بينما انخفض اليورو بنسبة 0.56% إلى 1.1585 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس.

وتراجع الين الياباني 0.56% مقابل الدولار ليصل إلى 152.86 ين للدولار الواحد. وكان قد ارتفع في وقت سابق بعد أن حث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحكومة اليابانية على منح البنك المركزي مجالاً لرفع أسعار الفائدة، في تصعيد لتحذيراته لطوكيو من الإبقاء على الين ضعيفا للغاية عبر إطالة أمد انخفاض تكاليف الاقتراض.

وانتقد بيسنت الذي كان في اليابان برفقة ترامب لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي بنك اليابان المركزي مراراً بسبب بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان الجنيه الإسترليني من بين أكبر الخاسرين حيث قام متداولون بتعديل توقعاتهم بشأن خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات بنسبة 0.9% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3151 دولار ووصل إلى 1.3137 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 12 مايو/ أيار.

ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الدولار الكندي خلال اليوم بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في شهر.

وخفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 2.25% اليوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وأشار إلى أن هذا قد يُمثل نهاية لدورة تخفيضات الفائدة ما لم تتغير توقعات التضخم والاقتصاد.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.37% لتصل إلى 111,295 دولار، عقب كلمة رئيس الفدرالي جيروم باول.

