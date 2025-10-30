أخبار تهمك اليوم.. أسعار الدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم وأسعار الفاكهة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 30 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.36 جنيه للبيع و47.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.17 جنيه للبيع، و55.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 62.62 جنيه للبيع، 62.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.63 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.89 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

كما قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق اليوم، الخميس 30-10-2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار إن الفاكهة الشتوية تقوي المناعة ومفيدة للجسم، وهناك أنواع كثيرة تكون في الشتاء عن الصيف.

وكشف صاحب محل فاكهة عن أن سعر البرتقال بـ 35 جنيها، واليوسفي بـ 55 جنيها، والرمان بـ 35 جنيهاالفراولة بـ 30 جنيها، والموز بـ 40 جنيها، والتفاح المستورد من 110 جنيهات، والجوافة بـ 25 جنيها، والتفاح الأحمر بـ 65 جنيها.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما سيعمل على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد.

وأضافت أن البلاد تتأثر أيضا بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وعليه تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبري إلى 27 و28 درجة.

وتابعت: “مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، خاصة في فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تصل درجة الحرارة إلى 16 و17 درجة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة”.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى، ولكنها لن تؤثر على أي أنشطة، محذرة من تكون الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

ونوهت بوجود فرص لنشاط الرياح ليلا، ما يساهم في تخفيف درجات الحرارة والشعور بالأجواء الخريفية، متابعة: “على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية ليلا أو ارتداء جاكت خفيف”.