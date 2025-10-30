قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الدولار وتفاصيل حالة الطقس

الدولار
الدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم وأسعار الفاكهة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 30 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.36 جنيه للبيع و47.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.17 جنيه للبيع، و55.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني  62.62 جنيه للبيع،  62.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.63 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.89 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

كما قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق اليوم، الخميس 30-10-2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار إن الفاكهة الشتوية تقوي المناعة ومفيدة للجسم، وهناك أنواع كثيرة تكون في الشتاء عن الصيف.

وكشف صاحب محل فاكهة عن أن سعر البرتقال بـ 35 جنيها، واليوسفي بـ 55 جنيها، والرمان بـ 35 جنيهاالفراولة بـ 30 جنيها، والموز بـ 40 جنيها، والتفاح المستورد من 110 جنيهات، والجوافة بـ 25 جنيها، والتفاح الأحمر بـ 65 جنيها.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما سيعمل على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد.

وأضافت أن البلاد تتأثر أيضا بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وعليه تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبري إلى 27 و28 درجة.

وتابعت: “مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، خاصة في فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تصل درجة الحرارة إلى 16 و17 درجة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة”.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى، ولكنها لن تؤثر على أي أنشطة، محذرة من تكون الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

ونوهت بوجود فرص لنشاط الرياح ليلا، ما يساهم في تخفيف درجات الحرارة والشعور بالأجواء الخريفية، متابعة: “على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية ليلا أو ارتداء جاكت خفيف”.

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

الاجتماع التنسيقي الأول

التمثيل التجاري يعقد الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير لمنتدى الأعمال المصري البريطاني

صورة ارشيفية

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء.. تفاصيل

صورة ارشيفية

البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد