الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

بنك القاهرة: 47.32 جنيهًا للشراء، و47.42 جنيهًا للبيع.



بنك قناة السويس: 47.29 جنيهًا للشراء، و47.39 جنيهًا للبيع.



بنك الإسكندرية: 47.25 جنيهًا للشراء، و47.35 جنيهًا للبيع.



البنك التجاري الدولي (CIB): 47.25 جنيهًا للشراء، و47.35 جنيهًا للبيع.



المصرف المتحد: 47.26 جنيهًا للشراء، و47.36 جنيهًا للبيع.



بنك البركة: 47.25 جنيهًا للشراء، و47.35 جنيهًا للبيع.



بنك أبوظبي التجاري: 47.25 جنيهًا للشراء، و47.35 جنيهًا للبيع.



بنك كريدي أجريكول: 47.24 جنيهًا للشراء، و47.34 جنيهًا للبيع.



البنك العقاري المصري العربي: 47.25 جنيهًا للشراء، و47.35 جنيهًا للبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.