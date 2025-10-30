سعر الدولار مساء اليوم الخميس 30-10-2025

يستمر تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 30-10-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

وهوى سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا تراجعا بقيمة 13 قرشا منذ منتصف الأسبوع الجاري.

الجنيه يرتفع أمام الدولار

وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بمعدلات اقتربت من 0.15% خلال الأسبوع الجاري.

اخر تحديث لسعر الدولار

بلغ اخر تحديث الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

سعر أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبيي الأول

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنوك " نكست، العربي الإفريقي، HSBC،مصرف أبوظبي الإسلامي،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB،بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB"

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة