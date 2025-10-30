قفزة تاريخية بصادرات الملابس الجاهزة لتسجل 2.5 مليار دولار في 9 أشهر

كشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن نمو كبير في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من 2025 بنسبة 24% لتسجل الصادرات 2.5 مليار دولار مقابل 2.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2025.

التقرير الشهري للمجلس، أفاد بأن القطاع يحقق أداء متميز منذ بداية 2025، ضمن خطة المجلس التي تستهدف تحقيق نمو سنوي يتراو بين 30 لـ 35% في إطار مستهدفات قفزة الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.

وشدد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، على استمرار فعاليات القطاع بالأسواق الدولية من أجل استمرار تحقيق قفزة مستمرة بالربع الأخير من 2025، متوقعا 3.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري وهي أعلى مستهدفات تاريخية للقطاع.

وأشار إلى التنسيق التام مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة وذلك لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسعات في الاستثمارات القائمة، بالإضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لتطويرها برنامج رد الأعباء، وكذلك وزارة المالية التي نجحت في ضبط منظومة الضرائب وتوفير الموارد المالية لبرنامج رد الأعباء.

وكشف "مرزوق"، أن صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية سجلت نموا 30% لتصل 637 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025، موضحا " أن أسواق أوروبا تظل واعدة لقطاع الملابس الجاهزة، لكن لدينا خطة للتركيز مع عدد من الأسواق خارج القارة العجوز من أجل تنويع الأسواق التصديرية".

وأعلن رئيس المجلس، نمو صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأميركي لمستويات 990 مليون دولار بزيادة 13% مقابل 875 مليون دولار، إذ يعتبر السوق الأمريكي أهم سوق لقطاع الملابس الجاهزة المصري بسبب الكويز.

كما أعلن "مرزوق"، أن أحد أهم الأسواق الواعدة هو السوق السعودي، بعد قفزة 116% خلال أول 9 أشهر من 2025 لتسجل 283 مليون دولار، ليدخل ضمن أهم الأسواق المستهدفة.