قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية .. هيئة الدواء توضح
حسب التوقيت الشتوي.. المواعيد الرسمية لعمل مترو الأنفاق 2025 والقطار الكهربائي الخفيف
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة تاريخية بصادرات الملابس الجاهزة لتسجل 2.5 مليار دولار في 9 أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

كشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن نمو كبير في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من 2025 بنسبة 24% لتسجل الصادرات 2.5 مليار دولار مقابل 2.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2025.

التقرير الشهري للمجلس، أفاد بأن القطاع يحقق أداء متميز منذ بداية 2025، ضمن خطة المجلس التي تستهدف تحقيق نمو سنوي يتراو بين 30 لـ 35% في إطار مستهدفات قفزة الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.

وشدد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، على استمرار فعاليات القطاع بالأسواق الدولية من أجل استمرار تحقيق قفزة مستمرة بالربع الأخير من 2025، متوقعا 3.6 مليار دولار  بنهاية العام الجاري وهي أعلى مستهدفات تاريخية للقطاع.

وأشار إلى التنسيق التام مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة وذلك لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسعات في الاستثمارات القائمة، بالإضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لتطويرها برنامج رد الأعباء، وكذلك وزارة المالية التي نجحت في ضبط منظومة الضرائب وتوفير الموارد المالية لبرنامج رد الأعباء.

وكشف "مرزوق"، أن صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية سجلت نموا 30% لتصل 637 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025، موضحا " أن أسواق أوروبا تظل واعدة لقطاع الملابس الجاهزة، لكن لدينا خطة للتركيز مع عدد من الأسواق خارج القارة العجوز من أجل تنويع الأسواق التصديرية".

وأعلن رئيس المجلس، نمو صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأميركي لمستويات 990 مليون دولار بزيادة 13% مقابل 875 مليون دولار، إذ يعتبر السوق الأمريكي أهم سوق لقطاع الملابس الجاهزة المصري بسبب الكويز.

كما أعلن "مرزوق"، أن أحد أهم الأسواق الواعدة هو السوق السعودي، بعد قفزة 116% خلال أول 9 أشهر من 2025 لتسجل 283 مليون دولار، ليدخل ضمن أهم الأسواق المستهدفة.

صادرات مصر الصادرات المصرية الغزل والنسيج صادرات الغزل والنسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى فهمي

اليوم.. ذكرى مرور عام على وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر 77 عامًا

ورد وشوكولاتة

اليوم.. طرح أولى حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة"

الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء النيل

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد