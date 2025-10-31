قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 31-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار ثابت 

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوي السوق الرسمية من دون تغيير .

إجازة البنوك

وفقا لأخر تداول سجله سعر الدولار في مواجهة الجنيه مساء أمس الخميس والذي أظهر ثبات سعر الصرف الأجنبي .

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس تمهيدا لبدء إجازة العاملين في الجهاز المصرفي المصري المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الدولار يتراجع

ويستمر تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات امس الخميسعلي مستوي البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

وهوى سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا تراجعا بقيمة 13 قرشا منذ منتصف الأسبوع الجاري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الجنيه يرتفع أمام الدولار

وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بمعدلات اقتربت من 0.15% خلال الأسبوع الجاري.

اخر تحديث لسعر الدولار 

بلغ اخر تحديث الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

سعر أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبيي الأول

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

الدولار

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنوك " نكست، العربي الإفريقي، HSBC،مصرف أبوظبي الإسلامي،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB،بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB"

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

أعلي سعر دولار 

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة

