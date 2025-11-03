قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

FinTech Got Talent 2025
FinTech Got Talent 2025
محمد يحيي

يواصل البنك المركزي المصري جهوده لتمكين الشباب وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، أطلقت مبادرة FinYology  – تحت مظلة البنك المركزي – وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري، النسخة الثالثة من مسابقة "FinTech Got Talent 2025"، التي تُقام بين طلاب الجامعات بهدف اختيار أفضل المشروعات والأفكار الابتكارية في هذا المجال.

واستضاف البنك المركزي مؤخرًا فعاليات إطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، حيث ألقى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الكلمة الافتتاحية، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجامعات المصرية.

وأكد في كلمته، أن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تركز على تأهيل وتنمية الكوادر والمواهب الشابة في هذا المجال، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. كما تجسد المسابقة التكامل المؤسسي بين القطاع المصرفي والمنظومة التعليمية، بما يعكس التزام الدولة بدفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، خاصة بين فئة الشباب.

وتضمنت المسابقة عدة مراحل، بدأت بتصفيات على مستوى الجامعات، وانتهت باختيار أفضل 11 مشروعًا لاحتضانهم ضمن برنامج متكامل لمدة شهر داخل حاضنة الأعمال DMZ Cairo، بهدف تطوير مشروعاتهم وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في السوق. واختُتمت الفعاليات بالإعلان عن المشروعات الثلاثة الفائزة.

وفي ختام المسابقة، قام المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، بتسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث حصل فريق جامعة إسلسكا على المركز الأول عن مشروع تطبيق Tapay، الذي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة دفع غير تلامسية، مما يسهل قبول المدفوعات دون الحاجة إلى أجهزة تقليدية.

وحصل فريق الجامعة البريطانية في مصر على المركز الثاني عن مشروع تطبيق Money Adventure، وهو أول تطبيق يهدف إلى تثقيف الأطفال ماليًا من خلال لعبة تفاعلية تجعل التعلم المالي ممتعًا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق جامعة القاهرة عن مشروع AgriDawar، وهي منصة رقمية تربط بين المزارعين ومشتري المخلفات الزراعية بشكل مباشر، وتتيح استخدام تقنيات المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الذكية لضمان تحويل الأموال بشفافية وسرعة للمزارعين.

ومنحت الفرق الثلاثة فرصة تمثيل مصر في مسابقة "العرب للتكنولوجيا المالية" التي عُقدت في دبي بأكتوبر 2025، حيث نجح فريقا جامعة إسلسكا والجامعة البريطانية في مصر في حصد المركزين الأول والثاني تباعًا، بعد منافسة مع جامعات من دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والمغرب.

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا نجم، وكيل المحافظ المساعد، إلى أن الفرق المؤهلة من مسابقة FinTech Got Talent حققت إنجازات بارزة خلال العامين الماضيين، بحصولها على المركز الأول في مسابقة العرب للتكنولوجيا المالية، متفوقة على فرق من مختلف الدول العربية، وهو ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها الشباب المصري في هذا القطاع الحيوي، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في التكنولوجيا المالية.

جدير بالذكر أن مسابقة FinTech Got Talent هي الأولى من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية، وتم إطلاقها عام 2023 تحت مظلة مبادرة FinYology، التي تهدف إلى دمج الطلاب في بيئة عملية وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم الإبداعية في مجالات متعددة تسهم في تأهيلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل.

وتضم مبادرة FinYology حتى الآن أكثر من 30 جامعة مصرية، ووصل عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة إلى 900 مشروع بمشاركة نحو 19 ألف طالب، وتحظى هذه المشروعات بدعم مستمر من البنوك المصرية (نحو 18 بنكًا على مدار العام)، مما يعكس حرص البنك المركزي والقطاع المصرفي على رعاية المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

التكنولوجيا المالية المعهد المصرفي Fintech الابتكارية المسابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

المتهمون

القبض على المتهمين بالإستيلاء على سيارة من معرض بالإسكندرية

ضبط 12 رجل و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

ضبط 12 رجلا و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد