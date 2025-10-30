لبنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير مع استمرار مرونة الاقتصاد

أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، في اجتماعه الأخير، حيث ثبت البنك معدل تسهيل الإيداع الرئيسي عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفّضه آخر مرة في يونيو.

وقال البنك - في بيان أوردته شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - إن معدل التضخم لا يزال قريبًا من الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%، وتقييم مجلس المحافظين لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير.

وأضاف أن اقتصاد البلاد واصل النمو رغم البيئة العالمية الصعبة، كما يظل سوق العمل القوي، والمراكز المالية المتينة للقطاع الخاص، وتخفيضات معدلات الفائدة السابقة من مجلس المحافظين، مصادر رئيسية للمرونة، غير أنه حذر في الوقت ذاته من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً بسبب النزاعات التجارية العالمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية.

وأكد البنك المركزي الأوروبي مجدداً أنه سيتبع نهجاً يعتمد على اجتماع تلو الآخر والبيانات الاقتصادية في تحديد معدلات الفائدة، ومع ذلك أشار كبار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن دورة التيسير النقدي باتت قريبة من نهايتها أو وصلت إليها بالفعل.

وجاء الخفض، الذي تزامن مع وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى هدف البنك البالغ 2%، ضمن دورة من خفض الفائدة التي قلّصت المعدلات من أعلى مستوى قياسي بلغ 4% العام الماضي.

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع بشكل طفيف إلى 2.2% في سبتمبر الماضي، بعد أن كان 2% في الشهر السابق، ويرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات، كما أشار خبراء الاقتصاد إنه من المحتمل أن يظل البنك المركزي حذراً في الوقت الراهن بشأن أي تعديل في معدلات الفائدة.