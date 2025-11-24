منى عبد الغني تنعي ميرفت سلامة

حرصت المذيعة منى عبد الغني، رسالة نعي للإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة، التي وافتها المنية مؤخرًا.

وكتبت منى عبد الغني في منشورها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية الكبيرة وأختي الغالية، عمة أولادي، حبيبتي ميرفت سلامة. أسألكم الدعاء.»

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة ميرفت سلامة، حرم الراحل الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق وأحد رموز الثقافة في مصر، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة، سائلًا الله أن يجازيها خيرًا ويكتب لها الرحمة والمغفرة.