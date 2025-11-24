للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية

تواصل جيلي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي من خلال طرح مجموعة متنوعة من طرازاتها، منها السيارة جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

محرك وأداء جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مدعوم بشاحن تيربو، ينتج قوة تبلغ 218 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 325 نيوتن متر، مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض ذي السبع سرعات.

جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تسارع جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تتسارع السيارة جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تأتي أوكافانجو بطول 4860 ميليمتراً وعرض يبلغ 1910 ميليمتراً، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2825 ميليمتراً، ويكتمل التصميم الخارجي بعناصر تشمل قضبان سقف ثنائية، وجنوط رياضية، وحساسات للركن، بالإضافة إلى مرايا كهربائية وإضاءة أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED.

جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

أبرز تجهيزات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تأتي السيارة بتجهيزات تقنية تشمل شاشة عدادات رقمية بالكامل بقياس 12.3 بوصة بتصميم بانورامي، إلى جانب شاشة معلومات ترفيه بنفس القياس، تدعم ربط الهاتف الذكي عبر نظام آبل كاربلاي، مدعومة بنظام صوتي مكون من ست سماعات، كاميرا محيطة 360 درجة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، بالإضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، مرايات كهربائية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

سعر جيلي أوكافانجو 2025 في السعودية

يقدم طراز جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 100 ألف ريال.