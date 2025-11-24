قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
بيان أمريكي أوكراني: تقدم ملموس في محادثات جنيف وصياغة إطار السلام
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون
كيفية الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية
أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب
حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر
موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية

صبري طلبه

تواصل جيلي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي من خلال طرح مجموعة متنوعة من طرازاتها، منها السيارة جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

محرك وأداء جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مدعوم بشاحن تيربو، ينتج قوة تبلغ 218 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 325 نيوتن متر، مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض ذي السبع سرعات.

تسارع جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تتسارع السيارة جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تأتي أوكافانجو بطول 4860 ميليمتراً وعرض يبلغ 1910 ميليمتراً، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2825 ميليمتراً، ويكتمل التصميم الخارجي بعناصر تشمل قضبان سقف ثنائية، وجنوط رياضية، وحساسات للركن، بالإضافة إلى مرايا كهربائية وإضاءة أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED.

أبرز تجهيزات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025

تأتي السيارة بتجهيزات تقنية تشمل شاشة عدادات رقمية بالكامل بقياس 12.3 بوصة بتصميم بانورامي، إلى جانب شاشة معلومات ترفيه بنفس القياس، تدعم ربط الهاتف الذكي عبر نظام آبل كاربلاي، مدعومة بنظام صوتي مكون من ست سماعات، كاميرا محيطة 360 درجة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، بالإضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، مرايات كهربائية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سعر جيلي أوكافانجو 2025 في السعودية

يقدم طراز جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 100 ألف ريال.

