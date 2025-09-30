آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

شهد سعر الجنيه الذهب زيادة غير مسبوقة منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

زيادة سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل معدل زيادة الجنيه الذهب منذ أول الأسبوع الجارى وحتى مساء اليوم نحو 680 جنيه على الأقل بمختلف محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له قبل قليل، مسجلا نحو 41.2 ألف جنيه للبيع و41.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في مصر زيادة جديدة للمرة الثالثة على التوالي مع ختام تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة جديدة للذهب

وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب إلي 10 جنيهات في المتوسط على مستوي معظم الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

تحرك الذهب

وصل معدل تحرك سعر الذهب علي مدار اليوم الثلاثاء بمقدار 50 جنيها في المتوسط في يوم واحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5150 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر تداولا نحو 5885 جنيه للبيع و5914 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5150 جنيه للبيع و5175 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4414 جنيه للبيع و4435 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3433 جنيه للبيع و3450 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3841 دولار للبيع و3842 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.2 ألف جنيه للبيع و41.4 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرةً بحالة استقرار الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح، وسط انحسار المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

مشهد عالمي صاعد رغم التراجع المؤقت

سجل الذهب اليوم مستوى قياسيًا جديدًا، ومن المتوقع أن يُنهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدعومًا بـمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية، بجانب الطلب القوي على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب صباحًا إلى 3870 دولارًا للأوقية، بزيادة 12.3% منذ بداية سبتمبر، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2009.

ويرى محللون أن مستوى 4000 دولار للأوقية أصبح هدفًا واقعيًا بنهاية العام، مدفوعًا بتراجع الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد الطلب المؤسسي.

السياسة النقدية والبيانات الأمريكية

تُظهر الأسواق توقعًا قويًا بخفض الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، بنسبة احتمال تقارب 89% وفقًا لأداة CME FedWatch.

وقال «ألبرتو موساليم» من الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، إن البنك منفتح على مزيد من التخفيضات، لكنه سيبقي على الحذر لمواجهة التضخم.